Eletta la nuova Segreteria di Cgil Forlì-Cesena per il settore agro-industria: tutti i nomi

Oggi, 14 settembre nella sede Cgil di Cesena, l’Assemblea Generale Flai (federazione lavoratori agro-industria) Cgil Forlì-Cesena, nata nel giugno di quest’anno dall’unificazione territoriale della categoria, ha eletto la sua Segreteria composta da Domenico Parigi, con ruolo di Segretario Organizzativo, Claudia Cardella con delega al comparto dell’Industria-alimentare, Sonia Bendoni con delega alle realtà dell’artigianato-alimentare, Valentina Arfilli, delegata Flai Cgil Forlì Cesena all’Apofruit di Longiano e Lorenzo Biondi, Segretario Flai Cgil Forlì Cesena.

Questa mattina nel corso dell’Assemblea è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita nei luoghi di lavoro; questa mattina l’ennesima tragedia: un uomo di 52 anni è morto sulla pista dell’Aeroporto Marconi di Bologna.

I lavori dell’Assemblea si sono svolti in presenza del Segretario Generale nazionale Flai Cgil Giovanni Mininni, del Segretario Generale regionale Flai Cgil Valerio Bondi e della Segretaria Generale Cgil Forlì Cesena Maria Giorgini, che ha ricordato «grazie alla Flai Cgil nazionale, regionale e territoriale per tutto l’aiuto che hanno messo a disposizione per stare accanto alla popolazione colpita dall’alluvione, tra gli aiuti anche le donazioni per la ripartenza del territorio».

Nel corso del dibattito che ha coinvolto funzionarie, funzionari, lavoratori e lavoratrici sono emersi i temi del lavoro, della salute e della partecipazione democratica, gli stessi che ci porteranno in piazza il 7 ottobre a Roma nella grande Manifestazione La Via Maestra – Insieme per la Costituzione, quando scenderemo in piazza con oltre cento associazioni per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, contro tutte le guerre e per la pace, per l’aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, per la tutela dell’ambiente, per la difesa e l’attuazione della Costituzione contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare.

"La Flai Cgil Forlì Cesena ringrazia Rkia Artoum, Alice Magnani e Umberto Acri, componenti delle precedenti Segreterie FLAI di Forlì e di Cesena, per tutto l’impegno e il lavoro svolto fino a qui e per tutto l’impegno che continueranno a mettere nelle loro attività di delegate/i sindacali. Buon lavoro alla neo eletta Segreteria Flai Cgil Forlì Cesena Flai Cgil Forlì Cesena".