Eletto il nuovo direttivo dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati: presidente Diego Franchini

L’Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati, della sezione di Forlì-Cesena, ha rinnovato i propri organi direttivi. L’assemblea ha eletto all’unanimità quale nuovo presidente per il biennio 2021-2023 l'avvocato Diego Franchini, il quale succede al Past President Francesco Barducci. Il nuovo direttivo che affiancherà il presidente Franchini è composto dall’avvocato Jacopo Zanotti (segretario), dall’avvocato Carlotta Fabbri (tesoriere) e dagli avvocati Filippo Antonelli e Maddalena Degli Oddi (consiglieri).

Durante l’assemblea il Past President ha ripercorso l’ultimo biennio di attività dell’Associazione che, nonostante il periodo di pandemia, ha visto Aigaprotagonista nell’organizzazione di numerose iniziative anche di carattere formativo per il mondo dell’avvocatura. Il nuovo presidente, a seguito dell’elezione, ha ringraziato il suo predecessore e tutto il direttivo uscente "per l’impegno e la passione profusa a favore dell’Associazione durante il loro mandato ed ha illustrato la linea programmatica per il nuovo biennio".

"La pandemia - ha evidenziato Franchini - ci ha portato, o meglio costretto, a fare affidamento sugli strumenti tecnologici e a svolgere la professione in un modo del tutto nuovo, più lontano dalle aule di un tribunale e più vicino allo schermo del nostro studio. Questo aspetto, però, non deve minare il rapporto personale e le relazioni tra Colleghi ed, in particolare, tra le giovani leve dell’Avvocatura. Concentreremo, quindi, tutte le nostre energie per supportare ed aiutare i giovani praticanti e avvocati del nostro Foro".