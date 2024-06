Elezioni 2024, la Lega spinge l'acceleratore sui progetti relativi a impianti sportivi e centro storico

In attesa del ‘week end’ di fuoco che attende Forlì, la Lega ha presentato oggi in comune le ultime delibere riguardanti i fondi stanziati dall’Amministrazione comunale per alcuni impianti sportivi cittadini, in modo da far iniziare i lavori nei prossimi mesi. A renderlo noto è stato il vice-sindaco e capolista della Lega, Daniele Mezzacapo, in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche il sindaco ricandidato dal centrodestra Gian Luca Zattini e l'assessora e candidata al consiglio comunale sempre in quota Lega, Andrea Cintorino.

“Mancano pochi giorni al voto, ma non ci fermiamo e continuiamo a lavorare come sempre – ha spiegato Mezzacapo -. Abbiamo presentato le ultime delibere per stanziare i fondi per lo sport cittadino a cominciare dall’Impianto comunale di atletica ‘Gotti’, che vedrà la spesa di un 1 milione e 200mila euro a cui si aggiungono i 180mila del Comune. Altri lavori saranno apportati al ‘Federale’, inizialmente di 20mila euro per la rizollatura e la nuova seminatura in modo da averlo pronto per settembre, poi ci saranno quelli definitivi riguardanti l’impianto drenante, quello di irrigazione, l’illuminazione e il rifacimento del campo”.

“Per la palestra ‘Mercuriale’ sono stati invece stanziati 630mila euro dei quali 300mila sono arrivati dalle donazioni: questi lavori permetteranno a circa 500 atleti di ritornare nei vecchi impianti dopo essersi allenati in quello temporaneo allestito alla Fiera. Infine c’è Ronco Lido con un investimento totale di 2 milioni e 900mila euro, dei quali 2milioni e 500mila sono arrivati per il nuovo impianto dal Pnrr e 400mila dal Comune. A questi se ne aggiungono altri 360mila del Comune per l’intervento di manutenzione straordinaria dopo i danni causarti dall’alluvione: verrà tolto il fango e ripristinato lo spogliatoio del tennis”.

È tempo di bilanci invece per Andrea Cintorino, che ha voluto illustrare quanto è riuscita a fare per Forlì in questi cinque anni: “Nel quinquennio è stato fatto molto per portare Forlì ad essere al centro del turismo dell’entroterra e per creare sinergie con i comuni forlivesi – ha spiegato -. Abbiamo lavorato anche per il centro storico riqualificando strade come ad esempio Corso della Repubblica, anche se purtroppo i nostri progetti sono stati rallentati dall’emergenza sanitaria e dall’alluvione che ci hanno colpito. C’è ancora tanto da fare, ma abbiamo le idee chiare sul futuro. A breve saranno riqualificate via Giorgio Regnoli e Corso Mazzini. Inoltre abbiamo triplicato le risorse dell’amministrazione precedenti in favore dei quartieri, dando 120mila euro annui. Sempre per dare importanza al centro storico, abbiamo portato in piazza eventi come il concerto di Radio Bruno e quello dei Boomdabash con Mirko Casadei e la sua Band in occasione della Notte Rosa, evento nazionale in cui abbiamo voluto inserire per la prima volta Forlì".

"Riguardo alla mia delega per le Pari Opportunità abbiamo stanziato 30mila euro annui per la lotta alla violenza contro le donne e siamo stati uno dei pochi comuni in regione a dare i 50mila euro come contributo per il reddito di libertà. È stata anche presentata una delibera per la nuova casa rifugio e per l’apertura di una struttura di secondo livello che possa essere di appoggio alle donne non solo 24 ore dopo che hanno subito violenza e che le accompagnino ad una loro autonomia”.

Pronto per altri cinque anni alla guida della città è Gian Luca Zattini che ha voluto sottolineare come le elezioni non abbiano frenato il lavoro dell’Amministrazione comunale. “Stiamo mostrando che fino all’ultimo lavoriamo pur se impegnati da molte settimane con campagna elettorale – ha dichiarato -. Sono orgoglioso dei 30 milioni investiti in infrastrutture sportive contro i 3milioni e 900mila dell’amministrazione precedente e che vengano fatti lavoro a Ronco Lido, luogo in cui andavo a giocare da piccolo e da sempre simbolo di Forlì. Siamo già pronti per metterci di nuovo al lavoro da lunedì e per continuare a lavorare in sinergia e in sintonia con gruppi e associazioni per il bene di Forlì”.