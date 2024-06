Elezioni, le interviste di ForlìToday. Rinaldini: "Più socialità per avere sicurezza in centro. Alluvione? Nuove fogne, più alberi e asfalti drenanti"

Seconda puntata delle interviste in diretta Facebook di ForlìToday, con i candidati sindaci alle prossime elezioni dell'8 e del 9 giugno. Dopo aver sentito Maria Ileana Acqua, candidata dalla lista Contiamoci, ecco le proposte di Graziano Rinaldini, candidato del centrosinistra, a capo di una coalizione con Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra e lista 'Rinnoviamo Forlì'. Questa intervista è fruibile nella versione integrale nella fanpage Facebook di ForlìToday.

Rinaldini, lei è candidato del centrosinistra, l'area politica che ha governato Forlì per 50 anni, fino a 5 anni fa quando vinse Zattini. In che cosa è cambiato il centrosinistra da allora?

“Allora si respirava un centrosinistra non unito come oggi. I 5 Stelle non erano nella coalizione, che era più frammentata. Soprattutto all'interno del Pd c'erano delle divisioni. Oggi si respira un'aria nuova: c'è un Pd coeso, una coalizione unita he sta lavorando bene. Abbiamo fatto un lavoro straordinario di ascolto nei quartieri”.

La coalizione opposta invece come la vede?

“Piuttosto divisa, ci sono state schermaglie sulla stampa e sui social, si vedono frizioni su alcuni temi. Qualche problema ce l'hanno anche loro al loro interno”.

Il centro, l'area politica dei moderati, pare ben presidiato da Zattini. E' un'analisi che condivide?

“Questo Zattini lo afferma da tempo, ma dalle sue dichiarazioni non sembra così. Prima dice '50 anni di disastri', riferendosi alle amministrazioni precedenti di centrosinistra, poi il giorno dopo dice l'esatto contrario. Sono affermazione non di una persona moderata, ma di una persona più vicina all'area di destra della sua coalizione. Da parte nostra, invece, la lista 'Rinnoviamo Forlì' è un ottimo presidio del centro, nella coalizione”.

In che cosa ha fallito maggiormente Zattini, a suo giudizio?

“In tre elementi: tutto ciò che non è stato fatto durante l'alluvione, a partire dal mancato intervento immediato di aspirare i fanghi dalle fogne, poi lo smaltimento dei rifiuti che sono rimasti in città per oltre un mese, cose che invece le altre città hanno fatto prima. L'altro elemento è la cultura, abbiamo un documento firmato da 46 esponenti che ci hanno detto che c'è lo sgoverno della cultura in città. Ed infine il centro storico, che si trova in gravi condizioni”.

Cosa salverebbe di Zattini invece?

“Salverei i lavori di manutenzione, ma fatti così all'ultimo minuto per motivi elettorali hanno creato disagi alla viabilità. Per cui anche questo non lo trovo positivo”.

Le prime tre cose che farebbe se diventasse sindaco

“La prima è istituire l'assessorato alla Ricostruzione per le zone alluvionate. Ci sono molti cittadini in grande sofferenza, pensionati con poche risorse economiche che hanno perso la casa, un assessorato per aiutarli e per insistere ad avere le risorse necessarie dal Governo. Poi iniziare una progettazione nuova: bisogna ripensare le fogne che hanno dai 40 ai cento anni. Bisogna fare una riprogettazione generale. Infine riprogettare la cultura, abbiamo palazzi storici, musei chiusi, la Ripa, l'Ex Zuccherificio: serve un progetto generale dei luoghi e degli spazi della cultura”.

Il tema delle fognature, che in una normale campagna elettorale, nessuno citerebbe se non in una riga sta diventando un tema cruciale. Zattini spiega di averle pulite bene e d'altra parte sarebbe una pecca troppo macroscopica se non l'avesse fatto. Qual è il problema del nostro sistema fognario?

“Anzitutto se le avessimo pulite immediatamente dopo l'alluvione, intanto avremmo meno problemi. Poi Zattini continua a sostenere che sono pulite, ma ho documentato fotograficamente che non è così. Sono stato chiamato da molti cittadini, per esempio in via Isonzo, dove due autospurghi un paio di settimane fa hanno aspirato due camion di fanghi, oppure in un parco della Cava, e ancora in corso della Repubblica. Il problema vero però è che le fogne sono state costruite coi parametri di 50-100 anni fa, mentre il clima è cambiato. Oltre a pulirle bene, quindi dobbiamo adeguarle”.

Parlando di cambiamenti climatici, cosa immagina come opere di mitigazione?

“Anzitutto rendere assorbenti i parcheggi, le piste ciclabili, i marciapiedi:bisogna farli con asfalti drenanti. Come si fa in autostrada. Si è fatto qualcosa a riguardo, ma poco. Bisogna insistere. Abbiamo 5.400 ettari cementati di città, dobbiamo rendere più permeabile il terreno. Poi piantare più alberi, stimo che bisogna mettere 50mila piante in più, anche per ridurre la temperatura della città”.

Sull'alluvione c'è stata anche una responsabilità della Regione nella manutenzione dei fiumi?

“E' vero che ci sono stati un po' di errori nel passato, bisogna dragare di più i fiumi e abbassarne il letto. In Romagna abbiamo un'esperienza centenaria, di 5 secoli, su come si governano le acque e si bonifica. Quell'esperienza è saltata col cambiamento climatico. Bisogna ragionare diversamente sui fiumi: bisogna rallentare la corsa dell'acqua in montagna e accelerarla in pianura”.

Il grande malato, e ne parliamo a ogni campagna elettorale, è il centro storico. Cosa proponete per risollevarlo?

“Anzitutto Zattini prevedeva nel suo programma una grande rivoluzione del centro che non c'è poi stata. Poi è vero che la situazione è problematica da molti anni. Però è altrettanto vero che in passato il centro almeno era più pulito. Molti negozi hanno chiuso, persone se ne sono andate: mancando questa presenza il disagio diventa più alto anche in termini di sicurezza. Bisogna riprendere uno studio molto approfondito dell'allora sindaca Nadia Masini, va aggiornato e serve una mappatura, rione per rione, via per via, per vedere le peculiarità e gli aspetti da vivacizzare. A Bologna hanno creato borse di studio per studenti di Architettura, che hanno dato idee interessanti per riqualificare le vie del centro, si potrebbe fare lo stesso con gli studenti di Architettura di Cesena”.

I cittadini spesso lamentano in centro persone moleste, bivacchi, ubriachezza.

“Se invece di fare qualche evento straordinario, mettessimo a frutto le associazioni culturali forlivesi, se riuscissimo a metterle in fila e dare a loro il compito di creare momenti di convivialità, avremmo più frequentazione del centro. Questo crea molti meno problemi di questo tipo”.

Ex Eridania e Monastero della Ripa: erano due buchi neri “scansati” dalla politica perché troppo grossi da risolvere. Ora però se ne riparla. Lei che progetti ha?

“Sono due grandi contenitori del centro. E' importante avere progetti di lungo respiro, coinvolgendo urbanisti. Per l'Ex Eridania sono venute fuori diverse idee, per esempio un giardino botanico o un centro per le associazioni culturali, solo nel teatro ci sono circa 500 persone che lo praticano. Però non vogliamo 'sparare' ipotesi, è bene fare prima uno studio come si deve. E' vero che ci vogliono tanti soldi a ristrutturare questi edifici, ma non impossibile trovare finanziamenti privati, europei, però prima di tutto bisogna avere un progetto. Così anche sulla Ripa: si dice che si hanno trenta milioni, ma non c'è un progetto se non spostare qui l'Archivio di Stato”.

Ambiente: avete messo nero su bianco un impegno per lo spegnimento dell'inceneritore. E' realmente attuabile? Come pensa di perseguirlo?

“La prima anomalia è avere due inceneritori. In Francia per i rifiuti ospedalieri non usano inceneritori, ma sterilizzatori. Sull'inceneritore di Hera, Forlì è arrivata ad oltre l'80% di differenziata, chi porta i rifiuti a Forlì dalle città vicine deve impegnarsi a raggiungere lo stesso livello. Già così calerebbe il quantitativo di rifiuti da bruciare. Nel 2027, poi, scade il Piano regionale dei rifiuti, in quell'occasione andremo a discutere il futuro, se toccherà a noi”.

Sicurezza, un tema che divide storicamente destra e sinistra. Cosa prevede la vostra ricetta?

“Abbiamo Polizia, Carabinieri e Polizia Locale sotto organico. Ma non basta riprostinarlo. Non si risolve il problema solo con la repressione. Dobbiamo trovare luoghi, identità e situazioni di integrazione degli stranieri. Per esempio ricostituire la Consulta degli Stranieri, che è stata cancellata da quest'amministrazione, oppure con feste di comunità dove le culture tendono a interscambiarsi. E poi i giovani: non abbiamo sufficienti spazi per le loro attività, abbiamo solo la Fabbrica delle Candele. Le telecamere infine devono essere messe nei parchi urbani, che la sera vanno chiusi e controllati con telecamere contro i vandalismi”.

Sanità. Le dà fastidio l'endorsement di Claudio Vicini per il suo rivale?

“Vicini ha fatto una scelta, è un amico e non mi sento di commentare. C'è un problema di finanziamento di una sanità, che deve essere pubblica e universale. I presidenti di regione, in gran parte del centrodestra, chiedono 20 miliardi. Vent'anni fa era un'eccellenza assoluta, io stesso contribuii come presidente di Formula Servizi per l'innovazione dei robot negli ospedali. Poi bisogna lavorare sulla vicinanza tra cure mediche e i pazienti: bene la Casa della Salute, bene i Cau (centro di assistenza e urgenza) per i codici lievi che nel Reggiano hanno portato a un calo del 6% degli accessi ai pronto soccorso. Infine telemedicina e videoconferenze col medico di base”.

Per i giovani cosa prevedete?

“Intanto bisogna riaprirli, sono quasi tutti chiusi. Oggi ci sono pochi spazi per i giovani. Bisogna coinvolgerli nel mondo associativo culturale, si può fare un grande lavoro. Poi recuperare le attività di rioni, per esempio i carnevali che erano molto partecipati dai giovani”.

Se diventa sindaco, chi immagina presente sulla sua giunta

“Mi sono totalmente concentrato su problemi e proposte, non ci ho pensato. Ma faremo assessorati con vere competenze, con persone esperte nel ramo in cui sono assessori”.

Ed infine un suo appello al voto ai forlivesi.

“L'8 e 9 giugno è fondamentale andare a votare, il voto è un diritto conquistato dai nostri padri, è un obbligo civile dei cittadini. Abbiamo tanti candidati espressione delle diverse sensibilità dei cittadini. Chiediamo il voto per avere una città più a misura di uomo, di donna e di bambino, spesso parliamo di denatalità ma ci dimentichiamo proprio dei bambini”.

(Intervista in collaborazione con Andrea Bonavita)