Elezioni, Zattini presenta il suo programma: centralità alla famiglia. Grandi opere? Una nuova diga e una nuova Cervese

Ha presentato il suo programma elettorale, circondato dai rappresentanti delle 5 liste che lo sostengono. Poco dopo il passaggio del Giro d'Italia a Forlì, venerdì pomeriggio il sindaco uscente Gian Luca Zattini ha così annunciato i suoi obiettivi di un suo secondo mandato, in caso di vittoria alle elezioni dell'8-9 giugno.

Nuove aree dismesse da mettere in priorità

Al centro, ribadito più volte anche dalle liste alleate, c'è il sostegno alla famiglia, ma anche opere da iniziare a programmare per i prossimi decenni, come per esempio una nuova diga in montagna per dare acqua alla Romagna, e la nuova via Cervese con pista ciclabile. E dopo ex Eridania, Hotel della Città e monastero della Ripa il sindaco uscente mette tra le priorità il recupero di altre aree dismesse o sottoutilizzate, “altri buchi neri come il Mercato Ortofrutticolo di viale Vittorio Veneto, un'area che va ripensata, l'ex Centrale Avicola di viale Risorgimento, che è ora una centrale di degrado, e la cittadella della Rocca di Ravaldino, una volta che sarà trasferito il carcere”.

“Nuova Cervese e Forlì capoluogo della provincia unica”

Zattini spiega che “le connessioni politiche hanno valore” e che c'è “un rapporto con i ministri, che ci danno ascolto immediato”. Tali connessioni, per Zattini, portano a progetti di lungo periodo per la città, “come fare di Forlì il polo dell'alta velocità in Romagna, come annunciato dal viceministro Bignami”. E aggiunge Zattini: “Avere tre parlamentari del territorio tutti del centrodestra era un sogno impensabile dieci anni fa”, spiega circondato dai deputati Jacopo Morrone (Lega), Alice Buonguerrieri (Fratelli d'Italia) e Rosaria Tassinari (Forza Italia).

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

E proprio tra questi progetti di lungo periodo Jacopo Morrone butta sul piatto “un collegamento strategico tra Forlì e Cervia, da progettare adesso che c'è un ministro che ci ascolta, Matteo Salvini”. Opera citata anche da Zattini che premette però che “si tratta di una strada di competenza provinciale”. Morrone rilancia anche su “una provincia unica della Romagna, ora che si ridiscute di dare competenze e capacità economica alle Province, una provincia con deleghe speciali date dalla Regione e con capoluogo Forlì, che ha tutte le carte in regola per diventarlo”. Buonguerrieri, da parte sua ricorda che fin dal suo insediamento il Governo Meloni ha dato grande attenzione a Forlì, con un sostegno di 30 milioni del ministro della Cultura Sangiuliano per il recupero del monastero della Ripa o l'intervento del viceministro Bignami per recuperare i 27 milioni da destinare alla conclusione del nuovo carcere”.

Centralità della famiglia

Nel programma di Zattini vi è quindi un'azione trasversale sulla famiglia e il sostegno alla natalità: “La vogliamo mettere al centro, assieme alla natalità, e fare di Forlì una città pilota in cui si mettono assieme ad un tavolo gli 'Stati generali della famiglia', compreso chi si occupa di lavoro, per fornire servizi alle famiglie e conciliazione coi tempi di lavoro”. E sullo stesso tema Paola Casara, a capo della lista civica di sostegno al sindaco promette “di portare da 290 a 365 i posti nei nidi, calibrando il servizio nei nuovi quartieri 'giovani' vicino alle zone industriali”. “Ci sarà un'azione importante sul bilancio per diminuire le rette, ampliando gli orari delle scuole dell'infanzia sono solo comunali ma anche statali”. Indicati anche sostegni sui centri estivi e per i servizi extra-scuola.

Per i giovani Casara immagina poi “sostegni ai nuovi talenti che vengono a vivere in città, per aiutarli a trovare quel che serve, dall'abitazione ai servizi”. Ed ancora incubatori di impresa e sostegno alle startup. Anche il Popolo della Famiglia, per bocca di Francesco Farolfi, chiede sostegni alle famiglie, per esempio con condomini solidali o con capacità edificatoria extra, per chi si prende cura degli anziani, “non allontanandoli, ma tenendoli in casa”. Rosaria Tassinari di Forza Italia sottolinea invece, “l'applicazione reale del principio di sussidiarietà, con le associazioni che non vengono lasciate più sole”, per effetto del fatto che “l'amministrazione è passata dalla supponenza al mettersi al livello del cittadino per comprenderne le necessità”.

Una nuova diga

Nel programma di Zattini si legge anche, testualmente, la “pianificazione di una nuova diga, per garantire la sicurezza idrica a lungo termine della Romagna”. Commenta Zattini: “E' un'opera la cui necessità emerge nell'ambito di 'Romagna Next' per risolvere la fragilità dell'apporto idrico, e ricordo che fino a qualche decennio fa non c'era l'acqua per dare sostegno allo sviluppo del turismo sulla costa. Dobbiamo individuare ora un territorio e un percorso su cui lavorare per i prossimi 20 anni e pensare ad un'opera del genere, sarà un tema centrale per i prossimi decenni”. E poi attacca: “Vorrei sapere cosa ne pensa il centrosinistra, che al suo interno ha i nemici giurati di questo tipo di interventi, i Verdi”.

Altre proposte nel programma

Per Zattini l'alluvione “deve essere un punto di partenza, abbiamo quartieri sotto il livello dei fiumi con arginature non più sufficienti”, per questo deve essere una priorità “mettere in sicurezza un territorio densamente abitato”. Promette quindi nella nuova legislatura “un nuovo Pug che avrà come obiettivo il consumo zero di suolo”. Tra le altre proposte di Zattini c'è di dare “ai corsi di Medicina una sede adeguata, con servizi per studio e tempo libero, all'interno dell'ospedale”. Per l'università viene ricordato il sostegno al Polo aeronautico, l'istituzione del prossimo corso di laurea in Ingegneria Nautica, mentre Rosaria Tassinari ricorda anche l'obiettivo di “aumentare l'offerta di alloggi per gli universitari”.

A toccare il tema della sicurezza sono stati il sindaco che punta sulla Polizia Locale, mentre Alice Buonguerrieri immagina “anche convenzioni con la vigilanza privata”. Sul centro storico è Paola Casara a esplicitare il programma che passa da “arredo urbano e dehors per elevare la qualità e favorire gli investimenti da fuori”.