Elezioni, il programma di Rinaldini punto per punto: inceneritore spento nel 2027, ius  scholae, parcheggio multipiano in centro

E' stato pubblicato il programma elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini. Un volume di 51 pagine, suddiviso in 20 sezioni, è stato diffuso sui social media da alcuni giorni. Si tratta di un documento definito lo scorso 25 aprile, non ancora presentato dal candidato nei suoi dettagli. ForlìToday ha analizzato punto per punto i progetti per i prossimi 5 anni del candidato di centrosinistra.

Alluvione e ricostruzione: ammodernare le fogne

Ecco le proposte. Il primo capitolo è tutto dedicato all'alluvione e alla ricostruzione. Rinaldini da questo punto di vista si impegna ad istituire un assessorato ad hoc e ad ammodernare il sistema fognario, prevedendo anche vasche di accumulo. Viene promessa anche una mappatura capillare dei danni e un “piano di adattamento ai cambiamenti climatici”, oltre che il rinnovo del piano di protezione civile. E poi politiche mirate sui quartieri alluvionati: “È importante che le zone alluvionate non diventino delle zone depresse”, viene vergato nel programma.

Ambiente: boschi urbani e tetti verdi o riflettenti

La seconda posizione, in ordine di importanza, è dedicata alla transizione ecologica, dove Rinaldini si impegna in particolare sul fotovoltaico, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e la creazione di comunità energetiche. Sull'urbanistica “proponiamo di attuare semplificazioni procedimentali per chi attua rigenerazione di edifici, in particolare per i progetti volti alla realizzazione di esperienze abitative di edilizia sociale (cohousing e social housing)”, è una delle proposte più in evidenza.

Dal programma emerge anche l'intenzione di stilare un “Piano di mitigazione del calore” con lo “scudo verde” di boschetti urbani, ma anche serbatoi sotterranei per l’accumulo di acqua piovana utili per l’irrigazione del verde ed il lavaggio delle strade; incentivi ai tetti bianchi riflettenti oppure “tetti verdi” realizzati con piante senza manutenzione. Nel programma, infine, anche un “parco periurbano posto tra il Ronco, Forlimpopoli e Carpena”.

Rifiuti: inceneritore spento nel 2027

Sui rifiuti, si va avanti con il “modello Alea” con la richiesta di aumentare il livello di differenziata e la riduzione dei rifiuti, puntando a diventare un comune 'plastic free'. Quindi l'obiettivo di spegnere l'inceneritore nel 2027. Viene scritto nel programma: “Riduzione programmata del quantitativo di rifiuti conferiti al termovalorizzatore (attualmente 120mila tonnellate all’anno) a decorrere dal 2025 con l’obiettivo di azzerare completamente questa modalità di smaltimento dei rifiuti urbani a Forlì in occasione della revisione del piano regionale di gestione dei rifiuti previsto per il 2027”.

Contrasto anche all'incenerimento di rifiuti ospedalieri nell'impianto 'Essere' (ex Mengozzi): “Vogliamo prevedere che l’attuale sistema di smaltimento dei rifiuti ospedalieri, che pervengono a Forlì da tutta Italia, debba essere sostituito da moderne tecniche che ne evitano l’incenerimento”. Nel programma elettorale viene anche scritto di “porre fine all’importazione di rifiuti provenienti da fuori, in particolare non smaltendo rifiuti dei Comuni che non hanno raggiunto i livelli di differenziazione ottenuti dal nostro territorio. Non possiamo chiedere ai forlivesi di essere virtuosi e poi bruciare i rifiuti di chi virtuoso non è. Occorre evitare che l’inceneritore di rifiuti urbani venga autorizzato anche per i rifiuti speciali”.

Grandi opere: ampliamento del Parco Urbano

Sui grandi progetti che riguardano la città, citati alla fine del documento, vengono confermati quelli ritenuti strategici come tangenziale e collegamento veloce Forlì-Cesena. Viene proposto un “nuovo archivio comunale verificando con gli altri soggetti titolari la possibilità di un intervento sinergico con l’archivio di stato, l'archivio notarile e quello del tribunale, concentrati in un unico polo” (questa voce, tuttavia, non cita il Monastero della Ripa come possibile luogo, ndr).

Per quanto riguarda l'aeroporto, il programma di Rinaldini dice sì al traffico passeggeri e al polo della formazione e delle manutenzioni, ma anche un 'no' “per limiti strutturali, a un hub della logistica, che peraltro produrrebbe lavoro a basso costo poco specializzato” (tuttavia la logistica non è prevista nel piano di sviluppo del gestore privato FA, ndr). Ed infine l' Ex Eridania che, per Rinaldini, dovrà essere “un secondo grande polmone verde nell’area dell’ex Eridania” e “lo storico edificio della fabbrica in una grande piazza coperta per spettacoli ed esposizioni”. L'ultimo impegno è per il Parco Franco Agosto. Nel programma si legge la promessa dell' “ampliamento del Parco Urbano con l’acquisizione dei terreni inedificati adiacenti e restauro dell'ex Fornace Maceri Malta destinandola a museo della città”.

Sanità: avanti con i Cau e la Casa della Salute

Per la salute dei forlivesi Rinaldini si mette sostanzialmente nel solco delle attuali politiche regionali, sostenendo l'istituzione dei 'Cau' (Centro Assistenza e Urgenza per codici bianchi e verdi), accanto però al potenziamento del pronto soccorso, e poi procedere con la costruzione della Casa di Comunità urbana (Casa della salute) e più assistenza sociale e telemedicina. Per la salute della comunità, si chiede inoltre di fare particolarmente attenzione alla salute psichica, in particolare dei giovani, per gli effetti del periodo Covid.

Welfare: rigenerare le case private sfitte

Per il problema della casa, Rinaldini chiede “un vero e proprio piano volto al recupero di tutti gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica e privata sfitti in attesa di ristrutturazione”. Ed ancora: “Il patrimonio immobiliare privato inutilizzato deve essere reso disponibile, incentivando chi sceglie di mettere le proprie abitazioni sul mercato e rassicurando i proprietari sulla regolarità degli affitti attraverso il potenziamento della Fondazione Abitare”. Sempre per la casa, la strategia di Rinaldini punta molto sull'housing sociale, vale a dire “un'edilizia che offre alloggi a basso canone con spazi condivisi e servizi comuni che meglio rispondono alle esigenze delle famiglie attuali e delle persone in difficoltà”.

Per gli anziani, viene proposto di aumentare le strutture residenziali, mentre per a chi resta a casa propria viene promesso “un servizio comunale che aiuti l’incontro domanda/offerta e la

qualificazione” delle badanti. E poi ancora: vengono proposte le “cucine popolari”, mentre “visto l’aumento di patologie degenerative quali la demenza, l’Alzheimer e il morbo di Parkinson, il territorio forlivese necessita innanzitutto di un ampliamento di servizi dedicati e specifici (centri diurni, aumento di posti accreditati nelle case di riposo e nei centri diurni per le demenze)”.

Mobilità: parcheggi a corona e corsie preferenziali

La ricetta di Rinaldini in questo caso non fa cenno a 'Zone 30' generalizzate, come sta avvenendo in molte grandi città governate dal centrosinistra, e ripropone la formula dei parcheggi scambiatori di corona al centro storico, l'aumento delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, mantenendo per questi mezzi la possibilità di accedere alla Ztl e di sostare gratuitamente nelle strisce blu. Per il centro, in particolare, vengono promessi spazi per la sosta, per liberare le strade per la mobilità alternativa alle auto. Quindi il progetto di potenziare il trasporto pubblico, sia come numero di linee che come frequenze, anche mediante “percorsi dedicati ai bus”. Più spazio, infine, alla ciclabilità. Viene indicata la necessità di una pista ciclabile lungo tutta la Cervese.

Scuola: ius scholae per gli studenti stranieri

Il programma del centrosinistra elenca, alla voce scuola, diversi propositi tra cui l'ampliamento dei posti nido e spazi di coworking con asili nido, ma si prospetta anche la necessità di “ristrutturazione della rete scolastica comunale con l’obiettivo di renderla aderente e sostenibile rispetto all’andamento demografico e alla necessità di ampliare il tempo scuola”. Rinaldini chiede infine l'introduzione dello “ius scholae, ovvero la cittadinanza onoraria ai bambini di genitori stranieri che abbiano completato un ciclo scolastico”.

Lavoro e imprese: team di specialisti per il commercio in centro

Il programma del centrosinistra, in questo caso, parla di supporto alle imprese, snellimento della burocrazia, ma anche sostegno alle start-up innovative. Vi è anche un 'no' alle gare pubbliche al massimo ribasso e la richiesta di una fiera dell'orientamento per aiutare i giovani a conoscere le esigenze delle imprese del territorio.

Sul fronte del commercio, invece, viene avanzata l'idea di avvalersi di specialisti: “Crediamo necessario trovare l'equilibrio tra il commercio tradizionale e l’e-commerce, avvalendosi di specialisti e urbanisti che possano dare senso identitario allo sviluppo commerciale e artigianale congiuntamente a viabilità, eventi, cultura, e promozione cittadina”. Sul turismo, viene promesso un impegno per programmare eventi congressuali.

Centro storico: Ztl più ampia e un parcheggio multipiano

Per il centro storico, grande “malato” della città la ricetta di Rinaldini include “mappatura di tutti gli edifici non utilizzati, partendo da quelli pubblici, per avviare lo studio di un piano di recupero da

incentivare con finanziamenti pubblici e privati”. Ed ancora: “Proponiamo di rendere attrattivo il centro attraverso la possibilità di ristrutturare e rifunzionalizzare gli attuali edifici abitativi con criteri moderni, recuperando le funzioni abitative”.

Per quanto riguarda il commercio, invece, viene proposto un “coordinamento commerciale del centro storico che deve collocarsi su segmenti di mercato diversi rispetto ai centri commerciali, puntando alla qualità e alla promozione di proposte innovative. Corsi, isolati, rioni e zone limitrofe alle piazze principali necessitano di un chiaro indirizzo che li renda commercialmente appetibili, con attività armoniche”. Viene anche proposto “un parcheggio multipiano nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo per liberare piazza Cavour dall'attuale parcheggio”.

Ed ancora: nel programma c'è la proposta di “aumentare la pedonalizzazione e la dimensione delle ZTL, anche attraverso l’istituzione di zone pedonali serali, non solo estive, che favoriscano l’investimento in arredi esterni per i locali”. Al San Domenico viene indicata la necessità di eliminare la sosta sulla Barcaccia. Ed ancora: un “piano rumore” per le strade del centro più trafficate, maggior pulizia dei marciapiedi, più bagni pubblici ed infine “ripensare il sistema di

raccolta dei rifiuti nel centro storico, tenendo conto delle sua peculiarità strutturali che spesso non consentono di posizionare i bidoni fuori casa e di conservarli negli appartamenti”.

Sicurezza con gli “operatori sociali di strada”

“Forlì non è una città pericolosa, tuttavia non bisogna sottovalutare il problema né tanto meno ignorare la percezione di insicurezza che molti cittadini hanno della loro piazza, del loro quartiere e della loro casa. Quello della sicurezza si è trasformato da cavallo di battaglia a vero e proprio tallone d’Achille dell’Amministrazione uscente”, è la presa d'atto del programma di centrosinistra, che propone come ricetta l'aumento dell'organico delle forze dell'ordine e della Polizia Locale, campagne di sensibilizzazione, aumentare la videosorveglianza cittadina, ma anche “istituire gli operatori sociali di strada”.

Inclusione degli immigrati: sportello per i decreti flussi

Riporta su questa voce il programma del centrosinistra: “Proponiamo l’istituzionalizzazione del tavolo “Immigrazione” che comprende il Comune e le associazioni e realtà di accoglienza, con un accordo di co-programmazione e co-progettazione delle attività nell’ambito dell’assistenza”. Per Rinaldini, quindi, bisogna “dare più attenzione ai richiedenti asilo”, mentre per l'immigrazione economica viene proposto “uno sportello flussi all’interno del Centro Servizi per l’Integrazione dedicato alle aziende che intendono avvalersi del Decreto Flussi, per facilitare l’incontro di domanda e offerta di lavoro”.

Cultura: Palazzo del Merenda torni un'istituzione culturale

Nell'ambito culturale da parte di Rinaldini e dei partiti che lo sostengono arriva come prima proposta quella di “elaborare un nuovo progetto culturale, con la consulenza di un comitato scientifico e cittadino, che ridefinisca in modo complessivo il sistema dei servizi e delle istituzioni culturali della città”. Si propongono progetti specifici, in particolare per le “residenze d'artista”, la valorizzazione del “contemporaneo” e il ritorno dei murales sui muri degradati della città.

Il programma del centrosinistra si propone poi di smantellare il progetto dell'attuale amministrazione di spostare la Collezione Verzocchi a palazzo Albertini, mentre il Palazzo del Merenda di corso della Repubblica, dopo il restauro, deve tornare alla “funzione di principale istituzione culturale della città”. La Rocca di Ravaldino? Aperta al pubblico e alle visite dei turisti, con “una nuova vocazione come spazio per iniziative ed eventi, luogo per mostre e performance artistiche e installazioni di arte contemporanea, luogo per spettacoli estivi, spazio per concerti”. Palazzo Albertini, invece “andrà sfruttato come sede temporanea della biblioteca durante i lavori a Palazzo Merenda”.

Ed infine il futuro Auditorium: secondo il centrosinistra “la Fondazione Masini, partecipata dal Comune di Forlì, si presenta quale soggetto principale per la gestione”, ma la sala dovrà essere aperta anche ad altre realtà associative. E sempre in tema musicale, si apre, anche se con un richiamo molto sfumato, alla possibilità di insediare in città un Conservatorio.

Donne e giovani: alias anche all'Anagrafe

Per le politiche di genere il centrosinistra propone un 'Piano per l'uguaglianza'. Si passa poi a “un fondo per l’accesso gratuito o calmierato ai servizi per l’infanzia, per mantenere le donne al lavoro nei primi 3 anni di vita dei bambini e lo stanziamento di contributi economici per congedi parentali facoltativi dei padri”. Ed ancora: premialità negli appalti pubblici a favore delle imprese che tutelano il lavoro femminile.

Viene inoltre proposto uno “sportello di ascolto e presa in carico di persone LGBT+ che vivono situazioni di discriminazione e violenza”, mentre per Rinaldini va istituita “l’adozione dell’alias nei servizi anagrafici secondo la richiesta di persone in transizione di genere”.

Per le politiche giovanili, per le quali il centrosinistra propone un assessorato autonomo, bisogna potenziare i centri sociali. Per il programma, infatti, “La Fabbrica delle candele è nata dall’idea di un centro sociale giovanile, ma la successiva organizzazione dei contenuti culturali ne ha modificato notevolmente l’uso inquadrandolo ancora una volta con attività organizzate, incasellate nelle volontà istituzionali che non lasciano spazio ad un uso libero ed estemporaneo”. Proprio alla libera creatività giovanile viene destinata anche l'ex Atr. Per lo sport, infine, si promettono interventi sugli impianti e “aiutare le famiglie in difficoltà a ridurre le spese per l’attività sportiva”.

Quartieri: più poteri e partecipazione nelle delibere comunali

Il programma di centrosinistra indica la volontà di dare più poteri ai quartieri: “Pensiamo che vada attribuito ai quartieri il compito di esprimere obbligatoriamente un parere sulle scelte strategiche dell’Amministrazione relative al territorio di riferimento e che, allo stesso modo, i quartieri debbano essere coinvolti, sempre con funzioni consultive e di proposta, nella procedura legislativa dei

principali atti di governo dell’amministrazione locale”, è quanto viene scritto. Viene inoltre proposto di “creare dei veri e propri hub di quartiere quali luoghi dove realizzare spazi di comunità attiva” e di dislocare in uffici decentrati i servizi comunali, come per esempio servizi sociali e l'anagrafe.

Rapporto con gli altri Comuni e la Romagna

Anche il centrosinistra considera superato il modello dell'Unione dei Comuni, di cui non chiede il ritorno. Tuttavia “il Comune di Forlì deve mettere in campo una sensibilità solidaristica che ponga le sue strutture operative al servizio di quelle realtà minori che, da sole, non riescono ad affrontare le crescenti difficoltà poste da progettazioni a valenza nazionale ed europeo. Deve essere superato il sovranismo municipalista dell’ultima Amministrazione”. Si chiede più protagonismo del capoluogo, ma non vengono indicate formule precise.

Per consolidare i rapporti in Romagna, emerge dal programma di Rinaldini un'apertura alla “provincia unica della Romagna o città metropolitana policentrica”. Un passaggio anche su una forte digitalizzazione dei servizi comunali per realizzare una “città smart”.

Urbanistica: revisione del Pug dopo l'alluvione

Diverse le proposte che, per il centrosinistra, devono confluire nel futuro Piano Urbanistico Generale: prima di tutto una sua revisione in base a quanto accaduto con l'alluvione, impedire la monetizzazione del verde, modifiche ai progetti Pnrr “iniziati a scopo propagandistico”, e poi opere di ricucitura e manutenzioni.