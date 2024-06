Europee, come cambia la geografia politica a Forlì: tre sorpassi "storici" di Pd, FI e Avs. Con questi dati Rinaldini in vantaggio

Forte polarizzazione del voto a Forlì: la somma dei due partiti principali, infatti, “drena” quasi i due terzi dell'elettorato. Ma a parti inverse rispetto al trend nazionale: infatti, rispetto al risultato elettorale italiano, a fare la parte del leone è il Pd, con il 36,48% dei consensi a Forlì, più della media dell'Emilia-Romagna (36,1%) e molto di più rispetto al dato nazionale (24%). Per Fratelli d'Italia c'è una sostanziale tenuta rispetto alla media nazionale (27,87% a Forlì contro il 28,8% nazionale), ma meno di quanto i meloniani hanno avuto in Emilia-Romagna (28%).

Cambia notevolmente la geografia del voto anche per gli altri partiti a Forlì. Si assiste, infatti, al sorpasso di Forza Italia (terzo partito di Forlì) sul Movimento 5 Stelle. I berlusconiani arrivano al 7,9% contro il 6,76% dei pentastellati. Altro sorpasso: Alleanza Verdi e Sinistra arriva al 6,06% e supera la Lega, che si ferma al 6,01%. I partito di Salvini scivola così al sesto posto tra le preferenze dei forlivesi, nel 2019 se la batteva alla pari col Pd. Stati Uniti d'Europa di Matteo Renzi arriva al 3,08%, meno della sua media nazionale (3,7%), ma comunque sotto la soglia dello sbarramento del 4%, come anche i “cugini” di Azione che segnano il 2,72%. Quasi il 2%, infine per la formazione di sinistra 'Pace terra e dignità'.

Tuttavia non bisogna dimenticare quel “partito silenzioso” del non voto. Di solito dimenticato un istante dopo l'analisi dell'affluenza finale, a Forlì bisogna rilevare che il partito del non voto è la principale forza politica, per quanto irrilevante, che ha il 37,25% di “preferenze” (l'affluenza si è fermata al 62,75%). Le analisi successive diranno chi è rimasto penalizzato maggiormente dal non voto: non è detto che a farne le spese sia davvero stato il Movimento 5 Stelle, considerato l'alta preferenza per il Pd è più probabile un travaso tra le due formazioni politiche.

E' una proiezione da prendere con le molle, in fine, quella che si può fare riversando questi voti sul possibile esito delle elezioni comunali. In attesa delle 14, quando inizia lo spoglio delle schede per la scelta del sindaco, si possono solo fare delle somme, e queste vedono in vantaggio Graziano Rinaldini: la somma dei voti dei partiti che lo sostengono sfiora il 52% (se si ripartiscono metà ciascuno i voti di Azione e Italia Viva, arrivati spaccati a queste elezioni comunali). Zattini invece arriva, con la somma dei partiti della sua alleanza, al 44,5% circa. Molto dipenderà dalla capacità sua lista civica centrista 'La civica', se sarà in grado di “drenare” voti al Pd e portare il centrosinistra al ballottaggio. Secondo turno che appare al momento abbastanza probabile.