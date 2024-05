Elezioni, aperture straordinarie dell’ufficio elettorale a Santa Maria Nuova

In occasione delle elezioni per il Parlamento Europeo dell’8 e 9 giugno 2024, la sede dell’ufficio elettorale di Santa Maria Nuova Spallicci effettuerà delle aperture straordinarie: mercoledì 15, 22, 29 maggio e mercoledì 5 giugno dalle ore 9 alle ore 14. Presentandosi con un documento di identità in corso di validità sarà possibile chiedere il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali smarrite o esaurite. Previa richiesta telefonica ai numeri 0543 469212 / 236 sarà inoltre possibile chiedere la consegna delle tessere elettorali ai nuovi residenti e ai neo-maggiorenni. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale ai numeri 0543 469212 / 469236.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp