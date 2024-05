Elezioni, Zattini riceve endorsement da suoi non elettori: "Tutti si devono riconoscere nella casa municipale"

E' stata la presentazione del suo bilancio di mandato, ma sa di “debutto ufficiale” della sua ricandidatura l'incontro che si è tenuto al teatro il Piccolo martedì sera, da parte del sindaco uscente di centrodestra Gian Luca Zattini. Una lunga relazione di quanto fatto negli ultimi 5 anni di governo della città, ma soprattutto il lancio del suo “bis” alla guida del municipio, in sfida con il candidato di centrosinistra Graziano Rinaldini.

“Non l'ho votato nel 2019, ma ha lavorato bene”

Zattini, da parte sua, ha scelto di aprire la serata con otto testimonianze, veri e propri endorsement provenienti anche da suoi “non elettori” del 2019, come Claudio Angelini, regista e direttore artistico del collettivo Città di Ebla, oppure Giuliana Gaspari, presidente dell'Anffas di Forlì. Da questi volti noti in città sono giunti così valutazioni positive per l'operato del sindaco uscente.

Per il mondo della cultura ha parlato Claudio Angelini, che a Zattini ha riconosciuto di aver “fatto cose sostanziali” e la “volontà di conoscere il territorio, con gli assessori che si sono visti alle iniziative per conoscere l'esistente, che è stato rispettato”. Angelini ha apprezzato che “sugli spazi culturali c'è stato un lavoro molto chiaro, con facilitazione a quei privati che hanno vocazione pubblica”. Promosse a pieni voti l'Arena San Domenico e l'iniziativa “Un'opera al mese”. E conclude: “Non ho votato Zattini nel 2019, ma lo ringrazio per il lavoro fatto”.

Sulla stessa lunghezza d'onda Giuliana Gaspari, presidente dell'Anffas, l'associazione di genitori con figli con disabilità: “Anche io non ho votato Zattini, ma riconosco che lui e la sua giunta hanno dimostrato di voler bene a Forlì”. Sul fronte della tutela dei disabili, pur nella consapevolezza dei problemi, “Forlì e l'Emilia-Romagna sono isole felici”. C'era anche Gianfranco Zozzi, negoziante alluvionato con il magazzino devastato dal fango: “Con l'aiuto di tutti sono ripartito con tanta forza e coraggio, ripartire è stato il ringraziamento più bello che potevo dare a chi mi ha aiutato”.

Non è mancata sul palco la giovane Elisa Malpezzi, in arte MonnaElisa che, pur rilevando criticità nelle politiche per i giovani, spiega che “Forlì mi ha spronato alla carriera artistica tramite la Fabbrica delle Candele”. Altro volto femminile quello dell'imprenditrice Sandra Ceccarelli. Ha scelto poi di condividere il palco di Zattini anche Giorgio Ercolani, direttore del dipartimento chirurgico di Forlì: “Devo dare un plauso all'amministrazione comunale e alla Fondazione Cassa dei risparmi: senza di loro non ci sarebbe stata Medicina a Forlì. Il sindaco ha tenuto sempre la barra dritta ed ora abbiamo più giovani in città, nuovi ricercatori, è uno stimolo immenso per l'ospedale e i suoi operatori sanitari”.

Sostiene Zattini anche Stefano Mei, presidente della Federazione Atletica di Forlì, secondo cui la città “è un'oasi felice per la disponibilità incredibile di impianti sportivi e di parchi, anzi c'è poca promozione di quest'abbondanza di strutture”. Infine Paolo Tortora, del campus universitario che ricorda che in fatto di ricerca spaziale e aeronautica, Forlì ha decine di contratti l'anno, anche in collegamento con i più grandi gruppi in Italia: “Collaboriamo con le grandi agenzie spaziali come Nasa ed Esa”.

Zattini: “Ho reso Forlì una città normale”

“Questi non sono amici del sindaco, ma della città di Forlì”, è stato quindi l'intervento del sindaco uscente. Che poi parla della sua ricandidatura: “Cinque anni fa abbiamo fatto un piccolo miracolo, Forlì era una realtà non di democrazia sospesa, ma di democrazia monca, come lo sono tutte le esperienze amministrative che durano oltre 50 anni, hanno qualcosa che manca e lo direi anche se fosse stata un'amministrazione di centrodestra. Ho reso Forlì una città normale, senza risultati elettorali scontati, dove si vince e si perde, e dove la sconfitta aiuta anche chi ha perso”.

Poi parla dell'alluvione: “Sono provato nell'anima per essere stato messo alla berlina per critiche senza riscontri, espresse per colpire la persona e l'istituzione. Ho fatto il comandante in capo della città, era un ruolo difficile dove bisognava dire novecento no e un sì, dovevamo fare giornalmente selezione e questa era la cosa più dolorosa perché tutti avevano diritto all'ascolto”. Ed ancora: “Chiedo scusa, non tutte le ciambelle sono uscite col buco, ci sono stati errori, ma da vecchio scout ho mantenuto la promessa di fare il meglio che potevo. Di sicuro non siamo entrati a gamba tesa sulla città, ma ci siamo messi in ascolto di tutti perché non posso pensare che ci sia qualcuno che non si riconosca nella casa comunale”.

Poi parole nette anche sull'antifascismo: “Dicevano che con la mia elezione scompare la tradizione dell'antifascismo e della Resistenza... ho rispettato tutti i momenti fondanti del nostro stare assieme, ho giurato sulla Costituzione che è basata sull'antifascismo ed è un dolore che dopo 80 anni ci siano ancora divisioni non più accettabili”.