Il leader dei Verdi Bonelli a Forlì: "I soldi per le statue sugli angeli del fango bisognava destinarli a chi ancora attende i ristori"

Ad un anno esatto dall’alluvione che ha colpito la Romagna, Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi ha visitato Forlì per vedere in prima persona i segni sul territorio che il disastro del 16 maggio del 2023 ha lasciato. Il deputato ha anche incontrato i candidati di Alleanza Verdi Sinistra di Forlì alle prossime elezioni amministrative e a quelle europee al circolo Saffi di via Isonzo, parlando insieme a loro delle cause che portano all’aumento degli eventi climatici estremi, le azioni necessarie per il contrasto all’emergenza e le soluzioni per rendere il territorio più resistente.

“Purtroppo oggi è la ricorrenza di due eventi tragici che hanno colpito e sconvolto tutta la regione – spiega Bonelli – ed è incredibile che a distanza di un anno molte persone che hanno avuto gravi danni alle abitazioni e non solo, non abbiano ancora ricevuto i ristori. Quando venne Giorgia Meloni per farsi fotografare nelle zone colpite, disse che sarebbe stato ripristinato tutto al 100%, ma sono state soltanto promesse e verso questi cittadini ha una responsabilità enorme”.

“In questa mia visita a Forlì ho voluto sostenere i candidati alle prossime elezioni, perché ritengo che sia necessario fare qualcosa contro una destra aggressiva che vuole mettere in discussione i diritti civili, sociali e ambientali, perché è chiaro quanto è avvenuto un anno fa sia dovuto alla crisi climatica. Per dare un segnale importante bisogna partire da Forlì e sono contento che nella lista ci siano ragazzi che hanno aiutato a spalare il fango nelle case nei momenti più drammatici. Vorrei dire all’Amministrazione Comunale che invece di buttare soldi in statue per ricordare gli Angeli del fango, poteva devolvere quella cifra a persone e famiglia che ancora devono ricevere aiuti dallo stato".

La capolista di Alleanza Verdi e Sinistra, Diana Scirri, si è messa per due mesi al servizio della comunità forlivese per spalare il fango. “Nel periodo dell’alluvione sono stata insieme ad altri volontari nelle case per aiutare le persone – spiega Scirri – e nessuno dell’Amministrazione Comunale ha mai coordinato i lavori, tanto che ci hanno dovuto pensare i comitati di quartiere. Poi, essendo laureata in beni culturali, ho scavato nel seminario arcivescovile per recuperare i libri alluvionati e pur avendo salvati una buona parte, ci sono ancora tanti volumi in condizioni non buone”. “Vorrei che questo evento facesse capire alle persone i danni che sta portando il cambiamento climatico e lo si è visto anche nella ‘bomba d’acqua’ caduta mercoledì che ha portato i tombini ad esondare, ma credo che in pochi abbiano capito la gravità del problema, perché si continuano a costruire case nei quartieri maggiormente colpiti dall’alluvione”.

Dello stesso pensiero è Davide Ruscio, anche lui candidato alle amministrative e angelo del fango lo scorso maggio. “Incredibile è stato il silenzio assordante dell’Amministrazione comunale – sottolinea – in una città che ha avuto tre vittime durante l’alluvione e per fortuna che sono stati i comitati di quartiere a decidere come agire, perché nessuna ha detto loro come muoversi e anche ai cittadini sono arrivate solo informazioni frammentarie. E quando parlo di come ha affrontato l’emergenza Forlì non parlo di colori politici, perché ci sono state città vicine come Cesena o Castel Bolognese che hanno fatto il massimo per i cittadini: noi purtroppo siamo stati abbandonati ai noi stessi”.

Riguardo alle problematiche dei fiumi, è intervenuto l’ex tecnico del Genio Civile per i Fiumi Franco Pardolesi, che ha spiegato gli interventi fatti negli anni e quelli che si dovranno essere fatti in futuro, a partire dal potenziamento degli uffici competenti, perché quello che è successo non ricapiti più. “Quello che è accaduto un anno fa è stato un evento irripetibile – afferma – che non è da imputare alla mancata pulizia degli argini come si sente purtroppo dire, perché l’acqua del fiume ha superato l’argine e non lo ha rotto. Stiamo parlando infatti del terzo evento atmosferico più grave del 2023. È chiaro che tutto dipenda dal cambiamento climatico e i tecnici stanno lavorando per rendere quelle zone più sicure e per evitare altre tragedie, ma occorrono anni e quindi bisogna capire che la situazione resta comunque pericolosa, anche se i cittadini vanno rassicurati dicendo che si sta facendo tutto il possibile”.

Il problema del cambiamento climatico è un punto del programma di Graziano Rinaldini e lo ha voluto sottolineare nuovamente in questa occasione. “Purtroppo questa Amministrazione comunale ha isolato Forlì dalla Romagna – commenta il candidato sindaco – ed infatti non si è chiesto aiuto per risolvere la situazione. Agendo in maniera sbagliata. Il fango si è depositato nelle condotte fognarie stratificandosi e lo si è visto mercoledì quando ha piovuto, perché molti tombini hanno fatto fuoriuscire l’acqua”.

“La mia intenzione è di creare un assessorato alla ricostruzione delle abitazioni colpite e una commissione che possa illustrare ai cittadini come stanno procedendo i lavori per poterli tranquillizzare, mostrando che le istituzioni sono vicine a loro. Riguardo al clima, ci sono tanti modi per cercare di non confermare Forlì come l’ottava città d’Italia più inquinata, a partire dal piantare alberi per diminuire la temperatura media e aumentare la permeabilità delle aree asfaltate e dei marciapiedi”. Durante la visita di Bonelli è stato presentato il candidato alle Elezioni Europee, Nicola Dall’Olio, nato a Parma, geologo e rappresentante dell’Emilia Romagna a Bruxelles e autore del film ‘Il suolo minacciato”, che ha confermato di voler portare al Parlamento Europeo la problematica riguardante il cambiamento climatico e riportare la legge sul ripristino della natura che è stata bocciata pochi mesi fa.