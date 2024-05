Elezioni, Zanetti: "Autosospeso dalla presidenza dell'Anpi per candidarmi. Il 25 aprile in piazza persone non vicine alla Resistenza"

C'è anche Vico Zanetti nella lista del Partito Democratico, volto noto della politica forlivese ed attualmente presidente comunale dell'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani, noche coordinatore del circolo locale della Uaar (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti). Assieme Flavia Cattani, segretaria del Circolo Pd Centro Storico di Forlì, rappresenta il centro cittadino nella lista Pd che appoggia il candidato sindaco Graziano Rinaldini. La loro candidatura è stata presentata questa mattina, giovedì, al Caffè delle Torri.

“Ho scelto di parlare alla stampa in un bar proprio perché penso che la politica debba ritornare a rapportarsi con le persone e ad essere a contatto con la gente – spiega Zanetti -. Mi sono candidato perché amo Forlì e credo ci sia bisogno di un ritorno al futuro, per riportare la città ad essere una delle eccellenze a livello italiano, cosa che purtroppo non lo è più da qualche anno. Inoltre per rendere trasparente la mia candidatura e senza legami, mi sono autosospeso dalla carica di presidente dell’Anpi e se dovessi essere eletto, darei le dimissioni”.

“I diritti civili, i diritti delle donne, i diritti Lgbt, il diritto alla camera di commiato e il diritto alla laicità sono soltanto alcuni dei nostri principi che vogliamo portare avanti oltre al bene di Forlì. Valori che sono anche nel programma di Graziano Rinaldini. Credo che il nostro partito non sia più quello degli anni ’70, ma abbiamo ancora una cultura e una preparazione che vogliamo mettere al servizio delle persone”.

Uomo di politica ormai da molti anni, Zanetti ha vissuto in prima persona le tante amministrazioni comunale che si sono succedute, e facendo un raffronto con il passato, giudica quello attuale poco vicina ai problemi della città. “L’amministrazione Zattini ha fatto fare soltanto passi indietro a Forlì in questi cinque anni non mantenendo quello che aveva promesso e ci sono esempi lampanti che la dimostrano. Il centro storico non è stato rilanciato e ha perso importanti negozi, non c’è sicurezza come dimostrano anche alcuni episodi simili a duelli che sono avvenuti in centro, per non parlare della cultura. Anche la rimozione della pensilina in Piazza Saffi non l’ho compresa, perché in sua sostituzione verrà messo un palco e soprattutto non sappiamo ancora la cifra spesa che va dai 70 ai 200mila euro".

"Inoltre non sono contento di come è stata gestita l’alluvione a livello umano: il sindaco ha creato subito allarmismo tra i cittadini sui social, senza dare il conforto che in una simile situazione doveva esserci. Nei cinquant’anni prima di questa Amministrazione sono state fatte ottime cose e quello che è stato messo in pratica nell’ultimo quinquennio non è altro che il prolungarsi di ciò che aveva stabilito di fare chi c’era in precedenza: non oso immaginare cosa potrà accadere se venissero rieletti e dovessero pianificare loro le strategie future”, sempre Zanetti.

Zanetti non boccia però Zattini per quanto riguardo la concezione che l’Amministrazione ha dell’antifascismo. “Questo è uno dei pochi punti che mi fanno dare la sufficienza al sindaco, anche se altri al suo fianco la meritano un po’ di meno. Mi è piaciuto vedere personaggi non vicini alla Resistenza essere presenti in piazza il 25 aprile e spero che questa cosa si ripeta”.

È invece alla sua prima candidatura Flavia Cattani, funzionaria dell’Università di Bologna nell’area della didattica internazionale, ambito scienze eletta nell’ottobre del 2023 segretaria del Circolo Centro Storico di Forlì: “Siamo orgogliosi che il Pd abbia puntato su di noi – afferma - per portare avanti valori importanti come ad esempio i diritti delle donne in qualsiasi ambito, uno dei punto più importanti del programma. Vogliamo anche ridare importanza e rilanciare il centro storico, facendo diventare protagonisti le famiglie e le persone di tutte le età, riportando anche quei centri di aggregazione per i giovani che erano un vanto per Forlì a livello italiano molti anni fa. La nostra città ritornare ad essere attrattiva per chi ci vive e per chi viene ad abitarci o a studiare”.