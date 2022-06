Elezioni a Castrocaro, in 300 al confronto a tre: le priorità dei candidati sindaco in campo

Circa trecento persone hanno affollato martedì sera la sala del padiglione delle feste delle Terme di Castrocaro per l'atteso confronto elettorale fra i tre candidati a sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole. I candidati Francesco Billi di centro-destra, Marianna Tonellato, sindaco uscente e ricandidata dal centro-sinistra, e il civico Filippo Turchi di "Noi di Castrocaro", appoggiato da Rinascimento di Vittorio Sgarbi, si sono confrontati sui temi dell'economia locale: dai servizi sovra-comunali al sostegno alle imprese, dal turismo alla fiscalità locale, dalla sicurezza alla rigenerazione urbana. L’incontro organizzato e condotto da Cna, è stato introdotto da Villiam Antonelli, presidente di Cna Colline forlivesi. In tanti tra i cittadini di Castrocaro e Terra del Sole hanno partecipato in modo attento all'incontro, moderato dal direttore di ForlìToday Fabio Campanella.

L'incontro è terminato con un appello al voto dei tre candidati, una sintesi dei loro obiettivi di governo del Comune per i prossimi 5 anni. Ha iniziato Filippo Turchi: "I tempi sono cambiati e il mondo è cambiato, ci dobbiamo rinnovare. E' necessario abbandonare le paura, investire su se stessi e le proprie idee e avere coraggio di creare impresa nuova. Sono pronto a mettermi in gioco e a offrire una visione innovativa, grazie a un'esperienza maturata sul campo, tutti i giorni, dove ogni giorno rischio col mio capitale. So cosa vuol dire prendere decisioni e chi amministra deve saperle prendere senza paura e con coraggio. Chi non ha questo entusiasmo, non voti me, cerco gente che ha voglia di fare cambiamenti. Se vi piace il paese com'è non votate per me. Non sono una persona con obblighi di partito, mi serve gente libera positiva, che ami la bellezza e la voglia di vivere, solo queste persone possono dare una mano a fare un cambiamento. Voi siete pronti a dare una mano a me? La scelta è vostra".

Quindi Marianna Tonellato: "Ho scelto una squadra che conoscete, sono tutte persone di qui, tra cui ben 7 donne. Vivere una campagna elettorale alla fine della gravidanza è stato complesso, ma l'ho fatto con molta passione e allegria. Sono consapevole che in 5 anni i risultati non tutti si vedono, considerato che ci sono anche 2 anni e mezzo toccati dalla pandemia più grossa della storia. Ma dei risultati ne abbiamo ottenuti: 15 milioni di investimenti complessivi in un mandato non sono pochi, sono un risultato strabiliante. Partono 5 cantieri importanti in estate: le mura di Terra del Sole, la rocca di Castrocaro, via Gramsci, le porte urbiche di Castrocaro, la riqualificazione sismica della scuola media, la palestra che è in ritardo ma viene ultimata entro quest'anno. Tutti questi interventi necessiteranno di un grande impegno economico per l'aumento dei costi, lo finanzieremo con l'avanzo di bilancio per far partire le gare di appalto. Diamo seguito a quanto iniziato, che richiede ora una fine e un'accelerazione importante sui cantieri. Senza dimenticare l'ospitalità e gli eventi. Siamo un comune bellissimo, si può collaborare con la sinergia che i miei concittadini so che sono capaci di dare".

Ed infine Francesco Billi: "Ci siamo messi in gioco con un nuovo progetto inclusivo e aperto, crediamo che il Comune di Castrocaro e Terra del Sole meriti un nuovo percorso amministrativo, caratterizzato dalla condivisione di obiettivi, unità di intenti e senso istituzionale. Siamo persone prese dalla società civile, che non credono che il municipio debba essere un fortino chiuso dove qualcuno decide qualcosa all'insaputa degli altri, ma deve essere una casa aperta alle opportunità, alle idee e alle necessità di chi vive e lavora sul territorio. Non sono i 'tutti' che sono del sindaco, ma è il sindaco che deve essere il sindaco di tutti. Pensiamo che si debba non rincorrere il passato, ma rinnovare la nostra identità, che è forte. Non siamo un territorio qualsiasi: abbiamo termalismo e benessere, borghi, un associazionismo vivo che deve essere coinvolto, e poi c'è la musica, che da Festival alla classica ha regalato enorme visibilità al paese. C'è da un turismo da rilanciare, c'è bisogno di un nuovo rapporto con il cittadino e l'imprenditore, senza dimenticare il tema dell'agricoltura. Se pensate che questa linea di cambiamento possa restituirci nei prossimi 5 anni un paese migliore votate la nostra lista civica ".