Elezioni dei Comitati di Quartiere, guida al voto: candidati, quando, dove e come si vota

Sono 276 le autocandidature pervenute per il rinnovo dei 21 Comitati di Quartiere. Possono votare i cittadini residenti nell'ambito territoriale del Quartiere che abbiano compiuto i 16 anni di età alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione delle elezioni (26 agosto 2021). I cittadini stranieri devono risultare residenti nel Comune di Forlì da almeno tre anni alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione delle elezioni. L’elettore esprime il suo voto tracciando un segno nello spazio predisposto accanto al nome del candidato prescelto. L'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze, queste devono riguardare candidati di entrambi i generi.

Il numero di candidature per quartieri

Nel dettaglio, per il Comitato di Quartiere Centro Storico sono arrivate 30 autocandidature; nove per il Comitato di Quartiere Villafranca, San Martino; otto per il Comitato di Quartiere Roncadello, Branzolino, Barisano, San Tomè; undici per il Comitato di Quartiere Pieve Acquedotto, Durazzanino, Malmissole, Poggio, San Giorgio; 14 per il Comitato di Quartiere Carpinello-Castellaccio-Rotta, Bagnolo, Durazzano Borgo Sisa 14 autocandidature.

Sono invece 8 le autocandidature per il Comitato di Quartiere Pievequinta-Casemurate Caserma; sette per il Comitato di Quartiere La Selva-Forniolo, San Leonardo; 16 per il Comitato di Quartiere Pianta Ospedaletto-Coriano; 16 per il Comitato di Quartiere Foro Boario, San Benedetto; 20 per il Comitato di Quartiere Cava Villanova; 16 per il Comitato di Quartiere Romiti; otto per il Comitato di Quartiere Resistenza; dodici per il Comitato di Quartiere Spazzoli-Campo di Marte-Benefattori; e otto per il Comitato di Quartiere Musicisti - Grandi Italiani.

Per quanto riguarda invece il Comitato di Quartiere Ronco sono giunte 12 autocandidature; otto per il Comitato di Quartiere Bussecchio; 19 per il Comitato di Quartiere Cà Ossi; otto per il Comitato di Quartiere Villagrappa-Castiglione-Petrignone-Ciola, San Varano, Rovere; 17 per il Comitato di Quartiere Vecchiazzano-Massa-Ladino; undici per il Comitato di Quartiere San Martino in Strada, San Lorenzo in Noceto, Grisignano-Collina; mentre per il Comitato di Quartiere Carpena, Magliano-Ravaldino in Monte - Lardiano sono arrivate entro 18 autocandidature.

Le sedi di seggio

Centro Storico: "Casa del Donatore" (via Giacomo della Torre 7)

Villafranca, S.Martino in Villafranca: Palazzone (via XIII Novembre 88)

Roncadello, Branzolino, S.Tomè, Barisano: Polisportivo Roncadello (via Pasqualini 4)

Pieve Acquedotto, Durazzanino, Malmissole, Poggio, S.Giorgio: ex Scuola Pieve Acquedotto (via Teodorico 1)

Carpinello, Castellaccio, Rotta, Bagnolo, Durazzano, Borgo Sisa: ex scuola di Carpinello (via Cervese 221/C)

Pievequinta, Casemurate Caserma: Palazzo Morattini-Monsignani (via Armellino 33)

La Selva, Forniolo, S. Leonardo: ex scuola di via del Bosco 20/22

Pianta, Ospedaletto, Coriano: Centro sociale "I due Tigli" (via Orceoli 15)

Foro Boario, San Benedetto: Sede Quartiere (piazzale Foro Boario 7)

Cava, Villanova: Sede Quartiere Cava (via Sillaro 42)

Romiti: Palazzetto dello Sport (via Sapinia 40)

Resistenza: Centro sociale "Primavera" (via Angeloni 56)

Spazzoli, Campo di Marte, Benefattori: Sede Quartiere (via Palareti 1/bis)

Musicisti, Grandi Italiani: ex GIL (viale della Libertà 2 - Uffici Comunali)

Ronco: Sede Quartiere (via Baldraccani 52)

Bussecchio: Sede Quartiere (via Fontanelle 8).

Ca’ Ossi: Sede Quartiere (via Curiel 51).

Villagrappa, Castiglione, Petrignone, Ciola, S.Varano, Rovere: Impianto sportivo del Quattro (via Ossi 2/A).

Vecchiazzano, Massa, Ladino: Polisportivo (via Pigafetta 19).

San Martino in Strada, San Lorenzo in Noceto, Grisignano, Collina: Sede Quartiere San Martino in Strada (seminterrato Scuola Primaria viale dell’Appennino 496)

Magliano, Carpena, Ravaldino in Monte, Lardiano: Scuola dell’Infanzia "Il Papavero" (via Crocetta 23)

TUTTI I CANDIDATI

Centro storico

1 PASQUI UMBERTO

2 INDIANO EUGENIA

3 ARANZULLA ALESSANDRO

4 GUIDI SOFIA

5 ANGELINI ROBERTO

6 GIMELLI DANIELA

7 NUMA GIORGIO

8 BRESCIANI MIRCO

9 GUZZO GIANLUCA

10 FOGLIETTA FLAVIA

11 FOGLIETTA FOSCO

12 GAVELLI EUGENIO

13 FIRINU CHIARA

14 FAROLFI SOFIA

15 POGGI ALBERTO

16 ROMAGNOLI GIANFRANCO

17 FARNETI FLAVIA

18 FATTORI GIORGIO

19 AMADORI SAURO

20 GAVELLI GIANLUCA

21 GHETTI FIORENZO

22 BALDASSARI SILVIA

23 BOMBARDINI ALESSANDRO

24 BEVILACQUA RICCARDO

25 BAGATTONI MIRCA

26 BIONDI RENATA

27 VIROLI MASSIMO

28 NANNI PIETRO

29 GHETTI ELEONORA

30 ARTUSI PATRIZIA

Villafranca, San Martino in Villafranca

1 GIULIANINI VALERIO

2 ULIANA SARA

3 BARBETTA MARIANGELA

4 BACCINI LEONELLO

5 MALPEZZI ROBERTA

6 CARAMIA MELISSA

7 CARPI PATRIZIA

8 TASSINARI ROBERTO

9 CAMPORESI EURO

Roncadello, Branzolino, Barisano, San Tomè

1 FRANCHINI DENIS

2 DRADI ROBERTA

3 PEDOTA SIMONA

4 PUGLIESE ENRICO

5 MINGOZZI GRAZIANO

6 CAMORANI NADIA

7 BATTANI MASSIMO

8 PIOVACCARI MICHELE

Pieve Acquedotto, Durazzanino, Malmissole, Poggio e San Giorgio

1 PAGANINI RICCARDO

2 MONTAGUTI ENRICO

3 SANSONI ALESSANDRO

4 RENGUCCI CLAUDIA

5 SALVIGNI SAURO

6 RAVAGLIA ARCHILDO

7 RAVAGLIA ALESSANDRA

8 CORTESI DANIELE

9 BALESTRI DANIELE

10 MARALDI PAOLO

11 SCARZANI ROBERTO

Carpinello-Castellaccio-Rotta, Bagnolo, Durazzano Borgo Sisa

1 ADDARIO GERMANO

2 ULIVI FRANCESCO

3 RONCHI AURELIANO

4 SILVESTRONI ELISA

5 RAVAIOLI DAVIDE

6 VERSARI TONINO

7 SEVERI CRISTIAN

8 SARPIERI MAURO

9 LODOLA ALESSIA

10 MONTANARI MERIS

11 TEDALDI MELISSA

12 BANDINI TERRY

13 SINTONI SERGIO

14 PINI SABRINA

Pievequinta - Casemurate Caserma

1 LAMANNA ERICA

2 GAROIA GRAZIELLA

3 VALENTINI SAMUELE

4 ZAGNOLI NICOLA

5 FELLINI CHANTHAL

6 LELLI LUIGI

7 RIGHI ALESSANDRO

8 VENERONI RITA

La Selva - Forniolo, San Leonardo

1 VERSARI MIRCO

2 SERRA SILVANO

3 GIANNINI DANIELE

4 LIVERANI LUCA

5 DALL'AGATA DANILO

6 ZANELLA VERDIANA

7 COMANDINI NEVIO

Pianta Ospedaletto – Coriano

1 GASPERINI ALESSANDRO

2 DI PINTO SIMONETTA

3 PALA VINICIO

4 CANEPA ENRICO

5 DI MEO GIOVANNI

6 CANALI ANDREA

7 CECCARELLI GIORGIO

8 ADAMO GIORGIO

9 RUSTIGNOLI REDAMES

10 BALDASSARI ELENA

11 LILLIU ELISABETTA

12 CHIUSI ALESSANDRO

13 GNANI GIOVANNI

14 DIAMANTI FEDERICA

15 MEIZE ELINA

16 MAMBELLI ALESSANDRO

Foro Boario, San Benedetto

1 OROFINO GIACOMO ANTONINO

2 ZANETTI ELISA

3 FOSCHI PAOLO

4 GIANNELLI LAURA

5 POGGI LORETTA

6 ASCANIO LUIGI

7 SAVARINO EMILIO

8 MAZZANTI MASSIMO

9 MALAJ ERLANDA

10 GHETTI PAOLO

11 VENTURI ENRICO

12 BRUNETTI GIANLUCA

13 MONGINI ROBERTA

14 ZOLI ALESSANDRO

15 GRASSI ALESSANDRO

16 CASADEI PATRIZIA

Cava Villanova

1 MORETTI FIORENZO

2 BALDINI BRUNO

3 VALMORI GILBERTO

4 SANSAVINI PIER PAOLO

5 NALDINI NICOLO’

6 SELLISTRI DOMENICO

7 BIONDI MARIA

8 STINZIANI PIETRO

9 GADDONI LUIGI

10 LUGARESI ANDREA

11 CORZANI PIERFILIPPO

12 VISANI ELEONORA

13 SANTI ANDREA

14 ROSSI ROMINA

15 SILVESTRONI STEFANO

16 NALDI SILVIA

17 RABITI VALENTINA

18 FARINA DANIELE

19 KODRA MARJAN

20 PISCOPIELLO ANTONIO

Romiti

1 NALDI MAURIZIO

2 GIUNCHEDI GIULIANO

3 BARTOLINI LUCIANO

4 ZUCCHERELLI GIORDANO

5 BIGUZZI UBALDO

6 SAPORETTI ENRICO

7 ZUCCHERELLI ALBERTINA

8 ZUCCHELLI PAOLA

9 LECCESE GRAZIELLA

10 CACCHI WALTER

11 SCARPI BRUNO

12 MICCOLI LUIGI

13 CASU ERICA

14 ALBANO CLAUDIA

15 GARDINI PAOLO

16 VALMORI STEFANO

Resistenza

1 FABBRI FABIO

2 TADDEO ANDREA

3 ROSSI UMBERTO

4 ACRI RAFFAELE

5 PEDRELLI ANNA MARIA

6 SAVINI WALTER

7 PITZALIS MANUEL

8 BERTI GIAMMARCO

Spazzoli - Campo di Marte – Benefattori

1 FANTINI ANTONIO

2 GRAMELLINI ANDREA

3 GALLOZZI LEONARDO

4 RICCI GIOVANNI

5 LASCALA ANTONINO

6 DI MARIA GIULIA

7 MAZZA CARMEN

8 MONTI DANIELA

9 BABACCI FILIPPO

10 PONDI GIORGIO

11 MOREA RITA

12 BENTIVOGLI MARIA LUISA

Musicisti - Grandi italiani

1 LIJOI MARCO

2 MARGHERITINI GIULIANO

3 CASADEI NICOLETTA

4 PAVONE ALFREDO

5 ALTAMURA FRANCESCO

6 GHETTI PATRIZIA

7 BANDINI BENEDETTA

8 RAVAGLIOLI HIANA CARLA

Ronco

1 PETRINI FABIO

2 PADOVANI GIANNI

3 PULIZZI SALVATORE

4 GASPARI MASSIMO

5 SERVADEI SAMANTA

6 MELLI MAURIZIO

7 ANGELI GIANLUCA

8 PRATI DAVIDE

9 GIULIANI ALESSANDRO

10 MAIOLI LORENZO

11 MARCHI MATTEO

12 DOMENICONI VITTORIO

Bussecchio

1 CONVERTINO GIOVANNI

2 CAMPRINI RENZO

3 CASADEI LELLI DELVIS

4 FOCACCI FLORIANO

5 SAMORI’ ENZO

6 VERSARI MIRCO

7 SAVINI FILIPPO

8 BARAGHINI PRIMA

Ca’ Ossi

1 UMILIACCHI GIANLUCA

2 PIAZZA MARIA ADELE

3 DONATI ROMANO

4 CATTANI PAOLO

5 MILANESI GIUSEPPE

6 BERGANTINI LUCIANO

7 GURIOLI ALBERTO

8 CHIOCCINI STEFANO

9 RICCIUTELLI FRANCESCO

10 PICCHI AURELIO

11 ZOLI MORENO

12 FABBRI ROBERTO

13 BASSI ANDREA

14 PASINI MARIA GIOVANNA

15 BENCIVENGA GAETANA

16 VIROLI STEFANO

17 MASOTTI LEONARDO

18 TOMASINI FRANCO

19 CASADEI MAURIZIO

VILLAGRAPPA – CASTIGLIONE – PETRIGNONE - CIOLA, SAN VARANO, ROVERE

1 VERSARI DORIS

2 DURANTE MARIATERESA

3 RAINELLI ELISA

4 ORTALI ROBERTO

5 AMADEI LUCA

6 SIBONI CRISTINA

7 PETRONI ELISA

8 VALLI MAURIZIO

Vecchiazzano – Massa – Ladino

1 BATTAGLIA LUCIANO

2 DE BELLIS ALDO

3 MONTALTI GIAMPIERO

4 CANESTRINI MARIA

5 BERTACCINI EVA

6 SEVERI FRANCO

7 GRILLI GIULIANA

8 FANTINELLI GIORGIO

9 CAPPELLI CARLA

10 RAVAIOLI FEDERICA

11 FIUMANA DANILA

12 AMADORI FLAVIO

13 PRATI PIERO

14 CASETTI MATTEO

15 FABBRI FIORENZO

16 PANZAVOLTA ANDREA

17 FOCACCI SIMONA

San Martino in Strada, San Lorenzo in Noceto, Grisignano – Collina

1 ROSSI DANIELE

2 BATANI DAVIDE

3 VIDELA PIMENTEL ALDO SERGIO

4 DEGLI INNOCENTI FILIPPO

5 BELLINI DEBORA

6 BELLINI EMANUELE

7 CAROLI SILVIA

8 BALESTRA ANDREA

9 FORNASARI MARCO

10 PIOVACARI STEFANIA

11 CORTESI DANIELA

Carpena, Magliano - Ravaldino in Monte – Lardiano

1 SUPERGA MASSIMO

2 LOMBARDI ALICE

3 BRUSA LORENZO

4 PIAZZA WILLIAM

5 ZANNETTI MATTEO

6 GRAZIANI ANGELA

7 BRAVACCINI GILBERTO

8 ANGELI NADIA

9 ROSSI JONNY

10 COLATO CIRO

11 TRAMONTI MICHELA

12 IASIUOLO GIUSEPPE

13 ARRIGONI PAOLA

14 MARONCELLI MAURIZIO

15 VIGNOLI MARGHERITA

16 AMADORI ENRICO

17 MORETTI RODOLFO

18 RUSTIGNOLI ALESSANDRO