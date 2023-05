Elezioni comunali 2023, Galeata al voto con quattro candidati sindaci. Crollo dell'affluenza

Tornata elettorale in quattro comuni della Romagna per scegliere i sindaci e rinnovare i Consigli comunali nelle prossime settimane. Si tratta di Sarsina e Galeata in provincia di Forlì-Cesena, Bagnara di Romagna in provincia di Ravenna, e Gemmano in provincia di Rimini.

Urne aperte domenica 14 maggio dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 15 maggio dalle 7.00 alle 15. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. A Galeata l'affluenza registrata alle ore 12 è del 18,51%, il dato delle precedenti elezioni indicava il 37,12%.

In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi domenica 28 e lunedì 29 maggio (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.

Curioso il caso di Sarsina dove c'è un solo candidato sindaco, quello uscente Enrico Cangini con la sua lista Sarsina Nostra. Unico avversario l'astensionismo, c'è infatti bisogno del 40% di affluenza per evitare il commissariamento del comune plautino, alla scorsa tornata elettorale votò circa il 65% degli aventi diritto.

A Galeata sono quattro i candidati. Si tratta di Sara Quadrelli della lista civica "Galeata Futura", di Francesca Pondini della lista "Per il cambiamento", di Giorgio Ferretti della lista "Progettiamo Galeata" e Alessandro Galeotti, che correrà senza simboli. A Bagnara di Romagna i candidati tra cui gli elettori dovranno scegliere sono due: Magda Tampieri della lista civica 'Uniamo Bagnara' e Mattia Galli della lista civica 'Vivi Bagnara'. A Gemmano a contendersi la poltrona di primo cittadino del paese sono la Lista Vivo Gemmano, che sostiene il sindaco uscente Riziero Santi, e la lista Siamo Gemmano che sostiene il candidato Sindaco Michele Iorio.