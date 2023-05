Elezioni comunali 2023, Galeata al voto con quattro candidati sindaci. L'affluenza sale al 51%

Tornata elettorale in quattro comuni della Romagna per scegliere i sindaci e rinnovare i Consigli comunali nelle prossime settimane. Si tratta di Sarsina e Galeata in provincia di Forlì-Cesena, Bagnara di Romagna in provincia di Ravenna, e Gemmano in provincia di Rimini.

Urne aperte domenica 14 maggio dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 15 maggio dalle 7.00 alle 15. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. A Galeata l'affluenza registrata alle ore 19 di domenica è al 51,02%.

In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi domenica 28 e lunedì 29 maggio (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.

A Sarsina eletto Enrico Cangini, superato il quorum del 40%, era l'unico candidato. A Galeata sono quattro i candidati. Si tratta di Sara Quadrelli della lista civica "Galeata Futura", di Francesca Pondini della lista "Per il cambiamento", di Giorgio Ferretti della lista "Progettiamo Galeata" e Alessandro Galeotti, che correrà senza simboli. A Bagnara di Romagna i candidati tra cui gli elettori dovranno scegliere sono due: Magda Tampieri della lista civica 'Uniamo Bagnara' e Mattia Galli della lista civica 'Vivi Bagnara'. A Gemmano a contendersi la poltrona di primo cittadino del paese sono la Lista Vivo Gemmano, che sostiene il sindaco uscente Riziero Santi, e la lista Siamo Gemmano che sostiene il candidato Sindaco Michele Iorio.