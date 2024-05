Elezioni comunali 2024, la guida completa: come si vota, chi può votare, la doppia preferenza e il voto disgiunto

Nelle giornate di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 si vota per le elezioni amministrative che riguardano il rinnovo del sindaco e dei consigli comunali di 3.706 comuni italiani, circa la metà del totale. In Emilia-Romagna si vota in 226 Comuni, tra cui il comune di Forlì e altri 10 comuni del territorio (Modigliana, Tredozio, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Forlimpopoli, Meldola, Civitella di Romagna e Santa Sofia).

Le operazioni di voto si tengono in contemporanea alle Elezioni Europee, quindi sabato 8 giugno dalle ore 14 alle ore 22 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. L'apertura delle urne e lo scrutinio avrà inizio lunedì 10 giugno dalle ore 14, in quanto prima verranno scrutinate le schede delle Europee. Il sistema di voto è diverso a seconda della grandezza del comune, sopra o sotto i 15mila abitanti.

Chi può votare

Possono votare tutti i cittadini che alla data delle elezioni hanno compiuto i 18 anni, residenti nel comune oggetto di votazione. Per votare servono tessera elettorale con ancora spazi liberi e un documento di riconoscimento valido. A differenza delle Elezioni Europee, non possono votare gli studenti fuori sede. Gli italiani residenti all’estero possono votare alle elezioni amministrative venendo in Italia a votare presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, in quanto non previsto il voto all’estero.

Il voto nei Comuni con più di 15mila abitanti

A Forlì (l'unico comune del territorio sopra i 15mila abitanti) si vota su una sola scheda, azzurra, nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.

Tre sono le possibilità di voto: si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista (partito), assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco collegato; si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate; si può tracciare un segno sul simbolo di una lista (partito), tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata, quest'ultimo caso è il cosiddetto ‘voto disgiunto’.

Ogni elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 23 giugno (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 15), per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio). Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per l'attribuzione dei seggi in Consiglio comunale, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al Sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza).

Il voto nei Comuni con meno di 15mila abitanti

Ricadono in questa categoria i 10 comuni al voto del comprensorio. Rispetto alle precedenti tornate elettorali comunali viene elevato da 2 a 3 il numero dei mandati consecutivi per un sindaco di un comune tra i 5.000 e i 15.000 abitanti (Forlimpopoli, Meldola, Predappio), mentre viene rimossa ogni limitazione al numero di mandati consecutivi per i comuni sotto i 5.000 abitanti (Modigliana, Tredozio, Rocca San Casciano, Portico, Civitella, Santa Sofia, Premilcuore).

Si vota con una sola scheda, azzurra, per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell'unica lista che lo appoggia. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del Sindaco. Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata.

Per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere una preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista. Per i Comuni compresi tra 5.000 e 15.000, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste. Per l’anno 2024, per l’elezione del Sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dal testo Unico degli Enti locali (Tuel), nel caso

in cui sia stata ammessa una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a Sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.