Tre brividi di Zattini prima dell'esultanza: ecco come si è concretizzata la sua vittoria - L'analisi del voto a Forlì

Se esiste una cabala dei numeri, il numero vincente di Gian Luca Zattini si trova dalle parti del 27.800-27.900. Al primo turno delle elezioni del 2019, infatti, l'allora sindaco outsider di centrodestra ottenne 27.905 voti. Cinque anni dopo, un lasso di tempo in cui è cambiato il mondo, Zattini è sempre lì: vince con 27.819 voti, vale a dire una manciata di preferenze in meno. Di mezzo c'è stata una pandemia, un paio di guerre alle porte dell'Europa, una crisi energetica, l'impennata e il declino di interi partiti politici, e in ultimo un'alluvione che ha travolto la città, ma lui, Zattini, tra tutti i numeri che fluttuano nella politica contemporanea, resta ancorato e fisso al suo numero, intorno al 27.800-27.900. Tanti sono i forlivesi che gli hanno accordato la preferenza al primo voto (ballottaggio a parte, quindi), oggi come 5 anni fa.

Paradossalmente (pur con 86 voti in meno) è andata meglio per lui a questo giro che nel 2019. Infatti lo stesso pacchetto di voti, nel 2019 valeva “solo” il 45,8%, costringendolo al ballottaggio. Nel 2024, invece, la stesso numero di voti totalizza il 50,63%, per effetto della diminuzione dell'affluenza. Ma che sia andata meglio per lui lo si è scoperto solo alla fine. Prima ci sono stati tre grossi brividi per Zattini. Vediamoli.

L'incognita delle affluenze

Il primo brivido (l'ultimo in ordine di tempo): sarebbero bastati infatti appena 290 voti in meno per costringerlo alla seconda corsa elettorale del ballottaggio tra due settimane, riaprendo completamente i giochi visto il ristretto margine su Rinaldini. Il secondo brivido: la bassa affluenza, che storicamente “punisce” più la destra che la sinistra. E quando i numeri di affluenza sono bassi e tanti candidati si contendono la preferenza personale (solo i 15 più votati delle liste hanno “orientato” più di 8.000 voti), gli schemi saltano e tutto può davvero succedere. Una riflessione a parte, però, andrà fatta sulla partecipazione al voto, che la politica pone come un problema solo nei dieci minuti di attesa prima degli exit poll. Nel 2019 il primo turno per la scelta del sindaco vide mobilitati 62.200 forlivesi, cinque anni dopo sono scesi a 56.200 (6.000 votanti in meno).

Il vantaggio del centrosinistra alle Europee

Ed infine il terzo brivido per Zattini (il primo in ordine di tempo): lo spoglio delle Europee dava un centrosinistra in netto vantaggio a Forlì. Le forze che sostenevano Rinaldini, domenica notte, avevano totalizzato il 49,3%, quelle che sostenevano Zattini il 43,7% (suddividendo in parti uguali tra i due la "dote" di Italia Viva e azione), un divario di oltre 4 punti e mezzo percentuali che hanno fatto sfregare le mani per tutto il lunedì mattina nel quartier generale di Graziano Rinaldini. Ma la politica non è fatta di somme algebriche, perfino quando l'elettore vota nello stesso posto, nello stesso giorno e alla stessa ora su due schede diverse. E nel corso del pomeriggio, con uno spoglio estenuante andato molto a rilento rispetto ai Comuni vicini, la bilancia ha visto progressivamente invertirsi i pesi nei rispettivi piatti.

L'inversione della bilancia a favore di Zattini, il perché

Che cosa è successo? Essenzialmente circa 2.300 voti sono transitati dall'area del centrosinistra a quella del centrodestra, con un altro centinaio di elettori in più che hanno optato per quella formula contorta e poco comprensibile del voto disgiunto, a favore sempre di Zattini. Cosa c'è dietro a questo dato? Un'operazione dello stesso Zattini avviata nel 2019 e chiamata lista civica, e sapientemente mai dismessa 5 anni fa, come invece succede nella stragrande maggioranza dei casi il giorno dopo le elezioni. L'artefice di quest'operazione che ha fatto la differenza si chiama Paola Casara, che ha sempre tenuto le redini della formazione politica, che a sua volta l'ha ripagata con il record di preferenze (1.247 voti, molti dei quali – è la logica del ragionamento – vengono probabilmente dal centrosinistra).

Cosa è successo nel centrosinistra?

Nel centrosinistra, infatti, qualcosa è cambiato tra la scheda marrone delle Europee e la scheda azzurra delle Comunali: si è assistito, anzitutto, prima alla caduta del Movimento 5 Stelle (finito dal 9% delle Politiche 2022 al 6,8% delle Europee 2024), e poi al suo contestuale tracollo da una scheda all'altra: 4 elettori pentastellati su 10 alle Europee hanno “ripudiato” il proprio partito votandone un altro pochi istanti dopo alle Comunali (così dal 6,8% il crollo è stato fino al 4%). Si tratta di oltre 1.500 voti in meno.

“Malino” anche il Pd che ha perso tra una scheda e l'altra circa 2.800 voti, così come Alleanza Verdi-Sinistra, che perde quasi 600 voti tra le due schede. E' andata bene, invece, la lista centrista 'Rinnoviamo' (circa 3.000 voti) che sicuramente è riuscita a prendersi una fetta di voti in uscita da Italia Viva e Azione, ed anche una parte dei voti in uscita dagli alleati, ma non compensando del tutto. Vi è infatti una differenza di 2.400 voti che sono usciti verso il contendente.

Cosa è successo nel centrodestra?

Nel centrodestra le dinamiche sono state più complesse e sovrapposte. Come il Pd e il M5S, anche Fratelli d'Italia ha “bruciato” parecchi voti dalla scheda delle Europee a quella delle comunali: quasi 4.900 elettori che hanno tracciato il simbolo della Meloni, alle Comunali non hanno rifatto lo stesso gesto. E chi hanno votato? E' probabile che il loro voto sia rimasto all'interno della coalizione, in primis alla Lega, che in controtendenza al dato delle Europee aumenta i suoi consensi di circa 1.200 voti (dal 6% delle europee all'8,7% delle comunali.

A far da traino alla Lega è stata la ricerca a tappeto di preferenze personali (impressionante il testa a testa tra i due assessori uscenti del Carroccio Daniele Mezzacapo e Andrea Cintorino, 459 preferenze lui e 458 lei). Azzeccata quindi è stata la scelta di candidare come indipendenti esponenti come Francesco Lasaponara e Barbara Rossi (Centrodestra per Forlì) o Lauro Biondi (in uscita da Forza Italia): sebbene non siano stati eletti hanno portato acqua al mulino della Lega).

Ma a fare incetta di tutti i voti in uscita dalle varie parti è stata appunto la lista civica 'La Civica': riempita appositamente di personalità di vari mondi della società per attrarre il voto fluido moderato. La lista personale del sindaco ha probabilmente incassato quei 2.400 voti in uscita dal centrosinistra, anche a costo di una cannibalizzazione dei suoi stessi alleati: si può stimare che un terzo dei voti della 'Civica' siano quelli passati da un versante all'altro, un altro terzo circa siano i centristi di Italia Viva e Azione, e l'ultimo terzo un elettorato di Fratelli d'Italia e Forza Italia in minor misura. Nella Civica, la spunta la componente di Italia Viva (che elegge consigliere comunale Leonardo Gallozzi), non riesce invece la stessa operazione ad Azione (Sara Samorì esclusa dal consiglio con 165 preferenze). Non eletta anche la presidente uscente del consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni (Pri).