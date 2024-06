Elezioni, i dati delle affluenze delle 19: a Forlì si sfiora il 53%, cinque comuni sopra il 60%

Sale sopra il 50% l'affluenza alle urne a Forlì, sia per le Europee che per le Comunali. Questo il dato aggiornato alle 19. In provincia di Forlì-Cesena l'affluenza per le comunali è stata del 53,52% (35,03% alle 19 e 19,94% alle 23 di sabato), mentre quella per le europee del 52,13% (33,76% alle 12 e 18,95% alle 23 di sabato). C'è tempo per votare fino alle 23. Gli elettori dovranno recarsi ai seggi indicati sulla propria tessera elettorale, muniti di un documento d’identità valido e della stessa tessera elettorale. Le operazioni di scrutinio per le elezioni europee inizieranno domenica alle 23, quelle per le comunali lunedì alle 14.

L'Italia elegge i76 eurodeputati, scelti in cinque circoscrizioni. L'Emilia-Romagna si trova nella circoscrizione Nord-Est, che elegge 15 eurodeputati. I Comuni al voto per le amministrative sono dodici: Forlì, Civitella, Meldola, Forlimpopoli, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio. In Emilia Romagna l'affluenza per le comunali è stata del 53,7% (35,01% alle 19 e 20,45% alle 23 di sabato), mentre quella per le europee ha sfiorato il 50% (31,97% alle 12 e 18,35% alle 23 di sabato).

L'affluenza per le amministrative

Esaminando comune per comune l'affluenza per le amministrative, a Forlì ha votato il 52,77% (48.204 elettori su 91.342 aventi diritto al voto, alle 12 l'affluenza era al 35,02%). Guardando al resto del territorio, a Civitella si è recato alle urne il 53,88% degli aventi diritto, a Forlimpopoli il 52,37%, a Meldola il 53,75%, a Modigliana il 56,01%, a Portico e San Benedetto il 68,72%, a Predappio il 54,41%, a Premilcuore il 69,03%, a Rocca San Casciano il 62,33%, a Santa Sofia il 66,08% e a Tredozio il 62,71%.

L'affluenza per le Europee

A Forlì ha votato il 53,77% (48.201 elettori su 89.637 aventi diritto al voto), mentre guardando al resto del territorio a Bertinoro l'affluenza si è fermata al 43,35%, a Castrocaro Terme e Terra del Sole al 42,27%, a Civitella di Romagna al 56,09%, a Dovadola al 35,85%, a Forlimpopoli al 53,28%, a Galeata al 41,52%, a Meldola al 54,83%, a Modigliana al 57,97%, a Portico e San Benedetto al 69,11%, a Predappio al 55,22%, a Premilcuore al 70,09%, a Rocca San Casciano al 64,27%, a Santa Sofia al 68,2% e a Tredozio al 64,2%.