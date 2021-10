Elezioni dei quartieri, oltre 6.500 forlivesi hanno partecipato al voto

E' in corso lo spoglio per le elezioni dei quartieri di Forlì. Le urne si sono chiuse alle 18 di domenica ed è quasi in fase di completamento la definizione dei nuovi consigli di quartiere. I votanti a Forlì sono stati 6.553, con una crescita quindi di mille votanti in più rispetto ai 5.032 che andarano a votare nel 2015 per la stessa consultazione. "Registriamo un aumento di circa il 20% dei votanti rispetto alla volta scorsa e questo è un dato positivo", spiega l'assessore al Decentramento Andrea Cintorino. Che aggiunge: "Ci sono stati alcuni singoli problemi per l'attribuzione del voto per alcune strade dei nuovi quartieri accorpati". Ma al di là di questo la consultazione per i quartieri si è svolta nella massima tranquillità.

Il quartiere che ha espresso più voti è Cava-Villanova con 671 voti. I quartieri dove si è votato di più in rapporto alla popolazione di riferimento sono stati Romiti (il secondo per voti: 569 - circa il 19% degli aventi diritto al voto) e Carpinello (370 voti, anche qui il 19% circa). Tra i quartieri che hanno espresso più voti ci sono al terzo posto il centro storico (530), a seguire Ca' Ossi (414), Vecchiazzano (385) , Pianta-Ospedaletto -Coriano (373), Carpinello (370), Foro Boario (360), Roncadello-Barisano (340), Villafranca - San Martino in Villafranca (302). Il più votato in assoluto risulta, secondo i primi dati, Stefano Valmori (278). Gli eletti saranno resi noti lunedì mattina dal Comune.