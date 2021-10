Elezioni dei comitati di quartiere, al Ronco appuntamento pubblico per conoscere i candidati

In vista delle elezioni dei rappresentanti dei comitati di quartiere, in programma domenica prossima, sabato pomeriggio è previsto alle 15.30 un incontro in Piazza Berlinguer per conoscere candidati alle elezioni del comitato di Quartiere del Ronco. "L’occasione - viene spiegato - è anche un modo per poter ristabilire il dialogo con la cittadinanza per presentare e aggiornare in merito ai progetti del quartiere, quali Zona 30, nuovo Centro commerciale, Ronco Lido, via Bidente ed altro ancora".