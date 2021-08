Fissata la data per l'elezione dei nuovi comitati di quartiere: candidature fino al 24 settembre

Si terranno domenica 24 ottobre le elezioni per la nomina dei Comitati di Quartiere. Si voterà quindi in un'unica giornata dalle 8.20 alle 13.30 e dalle 13 alle 18. Secondo il nuovo Regolamento dei Quartieri, varato lo scorso giugno, possono essere eletti fino a sette componenti a suffragio diretto nei quartieri fino a 7mila residenti, fino nove in quelli tra 7mila e 9mila e fino 11 in quelli oltre i 9mila abitanti. Inoltre potranno partecipare al voto cittadini stranieri che risiedono a Forlì da almeno 3 anni.

La composizione dei quartieri

Questa la composizione dei quartieri: Centro Storico; Pianta Ospedaletto - Coriano; Spazzoli - Campo di Marte - Benefattori; e Ca’ Ossi 11 eleggeranno 11 componenti ciascuno. Foro Boario, San Benedetto; e Musicisti - Grandi Italiani eleggeranno ciascuno nove componenti; mentre sette Villafranca, San Martino in Villafranca; Roncadello, Branzolino, Barisano, San Tomè; Pieve Acquedotto, Durazzanino, Malmissole, Poggio, San Giorgio; Carpinello - Castellaccio - Rotta, Bagnolo, Durazzano Borgo Sisa; Pievequinta - Casemurate Caserma; La Selva - Forniolo, San Leonardo; Cava, Villanova; Romiti; Resistenza; Ronco; Bussecchio; Villagrappa – Castiglione – Petrignone - Ciola, San Varano, Rovere; Vecchiazzano – Massa - Ladino; San Martino in Strada, San Lorenzo in Noceto, Grisignano - Collina; e Carpena, Magliano - Ravaldino in Monte - Lardiano.

Chi potrà votare

Le elezioni, viene spiegato, si svolgeranno sulla base di una lista per ogni Quartiere formata per autocandidature. La pubblicazione all'albo on line, sul sito internet comunale ed in altri luoghi pubblici degli elenchi dei candidati avverrà entro il 14 ottobre. Possono votare i cittadini residenti nell'ambito territoriale del Quartiere che abbiano compiuto 16 anni alla data di pubblicazione del presente avviso; i cittadini stranieri possono partecipare alle elezioni se risiedono nel Comune di Forlì da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del presente avviso; gli elettori saranno ammessi al voto nella sede di seggio del proprio Quartiere, muniti di un documento di riconoscimento.

Dove si voterà

Questi i seggi per ciascuno quartiere: il Centro Storico voterà alla "Casa del Donatore" in via Giacomo della Torre 7; Villafranca, San Martino in Villafranca al "Palazzone" di Villafranca (ex istituto Agrario) Via Tredici Novembre 88; Roncadello, Branzolino, Barisano, San Tomè al Polisportivo comunale "V. Cimatti" in via Pasqualini 4; Pieve Acquedotto, Durazzanino, Malmissole, Poggio, San Giorgio all'ex scuola elementare di Pieve Acquedotto in via Teodorico 1 (sede Quartiere Pieve Acquedotto); Carpinello - Castellaccio - Rotta, Bagnolo, Durazzano Borgo Sisa all'ex scuola elementare di Carpinello in via Cervese 221/C (sede Quartiere Carpinello - Castellaccio - Rotta); Pievequinta - Casemurate e Caserma a Palazzo Morattini-Monsignani in via Armellino 33; La Selva - Forniolo, San Leonardo all'ex scuola elementare in via del Bosco 20/22 (sede Quartiere La Selva - Forniolo); Pianta Ospedaletto - Coriano al Centro sociale "I due Tigli" in via Orceoli 15; Foro Boario, San Benedetto in Piazzale Foro Boario 7 (sede Quartiere Foro Boario); Cava, Villanova in via Sillaro 42, sede del Quartiere Cava; Romiti al Palazzetto dello Sport "Villa Romiti" in via Sapinia 40; Resistenza al Centro sociale "Primavera" in via Angeloni 56; Spazzoli - Campo di Marte - Benefattori in via Palareti 1/bis, sede del Quartiere Spazzoli - Campo di Marte - Benefattori; Musicisti - Grandi Italiani all'ex Gil in viale della Libertà 2, locali comunali presso Ufficio Sport; Ronco Via Baldraccani 52, nella sede del Quartiere Ronco; Bussecchio in via Fontanelle 8, sede del Quartiere Bussecchio; Ca’ Ossi in via Curiel 51, sede del Quartiere Ca' Ossi; Villagrappa – Castiglione – Petrignone - Ciola, San Varano, Rovere all'impianto sportivo "Devis Zanfini" in via Ossi 2/A; Vecchiazzano - Massa - Ladino al Polisportivo comunale "N. Treossi", in via Pigafetta 19; San Martino in Strada, San Lorenzo in Noceto, Grisignano - Collina Scuola alla primaria S. Martino in Strad, in viale dell'Appennino 496 presso locali seminterrati sede Quartiere S. Martino in Strada; mentre Carpena, Magliano - Ravaldino in Monte - Lardiano alla scuola dell'infanzia "Il Papavero", in via Crocetta 23. Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte degli elettori e di ogni altro soggetto che ha diritto ad entrarvi. Le operazioni di scrutinio avranno inizio al termine delle operazioni di voto. Entro il 5 novembre saranno pubblicati gli esiti delle elezioni.

Come candidarsi

Per candidarsi occorre compilare il modello allegato e inviarlo al Comune di Forlì, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità, entro e non oltre le 12 del 24 settembre, con una delle seguenti modalità: tramite consegna a mano presso l’Unità Rapporti coi Quartieri, Piazza Saffi 8, aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 ed il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30; tramite consegna a mano presso l'URP del Comune (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Piazza Saffi, 8 - Sala XC Pacifici - negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio (dal lunedì al sabato: 8.30/13.00; lunedì, martedì, giovedì e venerdì 16.00/19.00); e tramite Pec all'indirizzo Pec del Comune: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; Inoltre, può essere allegata una breve presentazione relativa a precedenti esperienze di impegno verso la comunità.

Requisiti per le autocandidature

Possono candidarsi ed essere eletti i cittadini residenti nel Comune di Forlì che abbiano compiuto 18 anni, che risiedano o abbiano un proprio "centro di interessi" riconoscibile da terzi e oggettivo (quali attività economiche o residenza fiscale), nel Quartiere per il quale si candidano; i cittadini stranieri devono risultare residenti nel Comune da almeno 3 anni. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. Non possono candidarsi amministratori pubblici presso il Comune, la Provincia, la Regione; i dipendenti e i dirigenti del Comune; coloro che rivestono incarichi di responsabilità/direzione o coordinamento in ambito militare, giudiziario o religioso nel territorio comunale; coloro che sono nelle condizioni indicate dall'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012 (Legge incandidabilità). Il procedimento elettorale sarà effettuato per i Comitati di Quartiere per i quali siano pervenute almeno 5 autocandidature. Per informazioni ed eventuali chiarimenti rivolgersi all’Unità rapporti con i Quartieri (telefono 0543 712256-2299).