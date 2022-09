LA DIRETTA - Elezioni politiche 2022, lo spoglio minuto per minuto: i risultati a Forlì e territorio, trionfa il centrodestra

I cittadini italiani sono stati chiamati alle urne domenica, dalle ore 7 alle ore 23, per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, due assemblee che per la prima volta si presenteranno in numeri ridotti, per effetto della riforma costituzionale recante la riduzione dei parlamentari: 400 membri la Camera dei Deputati e 200 il Senato. Altra novità è stata la rimozione del limite di età di 25 anni per il voto al Senato, tutti i cittadini maggiorenni hanno potuto votare sia per la Camera che per il Senato. Lo spoglio ha emesso il suo verdetto, con la vittoria del centrodestra trainata dal boom di voti di Fratelli d'Italia.

ORE 7.52 CAMERA, Collegio uninominale U10 FORLI': I DATI COMUNE PER COMUNE

A Bertinoro la candidata Gloria Saccani ha ottenuto il 37,97% delle preferenze, mentre Massimo Bulbi il 34,76%. Terza forza è Luca Ferrini con il 9,45%, mentre Paolo Pasini del M5S ha ottenuto il 9,33%. A Civitella Saccani ha ottenuto il 52,07% delle preferenze, mentre Bulbi il 29,75%, Pasini il 7,59% e Ferrini il 5,89%. A Dovadola Saccani ha ottenuto il 45,57% delle preferenze, mentre Bulbi il 26,86%, Pasini il 10,55% e Ferrini il 9,28%. A Forlimpopoli prevale il centrosinistra, con Bulbi al 37,7% e la candidata del centrodestra Saccani al 35,66%. Seguono Pasini con il 10,74% e Ferrini con l'8,37%.

A Galeata la candidata Saccani ha ottenuto il 47,73% delle preferenze, mentre Bulbi il 32,21%, Pasini il 7,8% e Ferrini il 6,72%. A Meldola Saccani ha ottenuto il 46,12% delle preferenze, mentre Bulbi il 29,7%, Pasini il 9,96% e Ferrini il 7,07%. A Modigliana Saccani ha ottenuto il 45,97% delle preferenze, mentre Bulbi il 28,1%, Pasini il 10,09% e Ferrini il 9,47%. A Portico Saccani ha incassato il 51,1% delle preferenze, mentre Bulbi il 31,87%, Ferrini il 9,62% e Pasini il 2,75%. A Predappio Saccani ha incassato il 52,24% delle preferenze, mentre Bulbi il 27,03%, Pasini l'8,72% e Ferrini il 5,33%.

Saccani sopra il 50% anche a Premilcuore con il 53,04, mentre Bulbi ha ottenuto il 29,56% delle preferenze, Ferrini il 7,18% e Pasini il 5,8%. Anche a Rocca San Casciano il centrodestra ha vinto con il 54,68%, mentre Bulbi ha ottenuto il 25,27%, Ferrini il 7,43% e Pasini il 7,14%. Vittoria anche a Santa Sofia per Saccani con il 43,52%, mentre Bulbi ha incassato il 38,24%, Ferrini il 6,76% e Pasini il 5,93%. Infine a Tredozio Saccani ha ottenuto il 56,06% delle preferenze, mentre Bulbi il 28,43%, Ferrini il 7,84% e Pasini il 3,92%.

ORE 7.48 CAMERA, Collegio uninominale U10 FORLI' - DEFINITIVO

La candidata Gloria Saccani è stata eletta deputata il 40,37% delle preferenze (26,11% Fratelli d'Italia, Lega 7,17%, Forza Italia 6,54%) con un totale di 82.285, mentre Massimo Bulbi ha ottenuto il 34,47% (Pd 26,93%, Alleanza Verdi-Sinistra 4,07%, +Europa 3,08%). Paolo Pasini del M5S è al 9,26%, mentre Luca Ferrini all'8,73%. Daniele Valentini (ItalExit) ha il 2,48% delle preferenze. Sono ben 5.799 le schede nulla, 2.641 quelle bianch e 15 quelle contestate.

ORE 7.47 SENATO, Collegio plurinominale EMILIA-ROMAGNA - P02: 2.624 SEZIONI SCRUTINATE SU 2.636

Nel grande collegio plurinominale del Senato che comprende le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini il centrodestra è in testa al 37,89% (24,78% Fratelli d'Italia, Lega 7,21%, Forza Italia 5,33%). Il centro-sinistra è al 28,18% (Pd 26,94% - primo partito come preferenze, Alleanza Verdi-Sinistra 3,91%, +Europa 3,09%), poi Movimento 5 Stelle 9,83%, Azione-Iv 8,40% e Italexit 2,01%.

Ore 7.45 - CAMERA, Collegio plurinominale Emilia-Romagna P03: 1.514 sezioni scrutinate su 1.522

Nel grande collegio plurinominale della Camera il centrodestra si posiziona al 42,32% (27,23% Fratelli d'Italia, Lega 8,18%, Forza Italia 6,28%). Il centro-sinistra è al 33,96% (Pd 26,92%, Alleanza Verdi-Sinistra 3,72%, +Europa 2,92%), poi Movimento 5 Stelle 9,05%, Azione-Iv 7,61% e Italexit 2,35%.

ORE 7,20 SENATO, I DATI DEFINTIVI DEL COLLEGIO UNINOMINALE COMUNE PER COMUNE

A Bertinoro la candidata del centrodestra Marta Farolfi ha ottenuto il 38% delle preferenze, mentre Simona Viola il 35,01%. Elena Leardini, candidata di Italia Viva-Azione, si è fermata al 9,29%, mentre Marco Croatti (M5S) al 9,38%. Farolfi vince anche a Castrocaro con il 46,38%, mentre Viola si è fermata al 29,33%. Leardini ha ottenuto l'8,8%, mentre Croatti l'8,24%. A Civitella la coalizione di centrodestra ha superato il 50%, con Farolfi che ha incassato il 51,31%, mentre Viola il 29,97%. Croatti ha ottenuto il 7,78%, mentre Leardini il 6,41%.

A Dovadola Farolfi ha ottenuto il 45,15%, mentre Viola il 27,42%, Croatti il 10,66% e Leardini il 9,28%. 3,32% per la candidata di ItalExit Eleonora Barreca. A Forlimpopoli vince invece Viola con il 38,39%, mentre Farolfi ha ottenuto il 35,74%. Sopra il 10% Croatti, con il 10,37%, mentre Leardini l'8,02%. A Galeata Farolfi ha ottenuto il 47,86%, mentre Viola il 31,91%, Croatti l'8,11% e Leardini il 6,84%. Farolfi vince anche a Meldola con il 45,7%, mentre Viola si è fermata al 30,23%. Sopra il 10% Croatti, con il 10,03%, mentre Leardini ha ottenuto il 7,02%.

A Modigliana Farolfi ha ottenuto il 46,08%, mentre Viola il 27,47%, Croatti il 9,67% e Leardini l'8,96%. Sopra il 50% delle preferenze a Portico e San Benedetto per Farolfi, con il 50,96%, mentre Viola si è fermata al 32,51%. Leardini ha ottenuto il 9,09%, mentre Croatti solo 9 voti, pari al 2,48%. A Predappio Farolfi ha ottenuto il 51,95%, mentre Viola il 27,37%, Croatti l'8,83 e Leardini il 5,09%. A Premilcuore Farolfi ha ottenuto il 53,33%, mentre Viola il 28,89%, Leardini il 6,67% e Croatti il 4,72%.

A Rocca San Casciano Farolfi ha incassato il 49,61%, Viola il 27,67%, Leardini l'8,54% e Croatti l'8,25%. Farolfi vince anche a Santa Sofia con il 43,71%, mentre Viola si è fermata al 38,46%, Leardini al 6,36% e Croatti al 5,81%. Infine a Tredozio Farolfi ha ottenuto il 55,81%, mentre Viola il 28,81%, Leardini il 7,69% e Croatti il 3,44%.

Ore 7,16 MORRONE (LEGA) HA 12MILA VOTI DI VANTAGGIO SU GNASSI (PD)

Per lo scrutinio della Camera (U11 di Rimini) siamo a 321 senzioni su 328. Jacopo Morrone (centrodestra) al 42,76% è a 72.278 voti rispetto ai 59.255 raccolti dall'ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi con il centrosinistra che è al 35,05%.

ORE 7.08 CAMERA, Collegio uninominale U10 FORLI': IL DATO DEFINITIVO IN CITTA'

La candidata Gloria Saccani ha ottenuto il 37,79% delle preferenze (26,36% Fratelli d'Italia, Lega 6,74%, Forza Italia 6,46% e Noi Moderati 0,63) con 22.952 voti (417 solo al candidato), mentre Massimo Bulbi il 36,01% (Pd 27,74%, Alleanza Verdi-Sinistra 4,55%, +Europa 3,45%) con 21.525 voti, 575 solo al candidato. Terza forza è Luca Ferrini con il 9,97% con 5.961 voti (298 solo al candidato), mentre Paolo Pasini del M5S ha ottenuto il 9,24% (5.521 voti, di cui 277 diretti al candidato). Daniele Valentini (ItalExit) ha il 2,47% delle preferenze. Sono 1.496 le schede nulle, mentre sono 696 le schede bianche.

ORE 7.06 IL COMMENTO DI GIORGIA MELONI (FDI)

"Oggi abbiamo scritto la storia. Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che - in questi anni - ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato". Lo ha scritto Giorgia Meloni su Facebook, postando una foto che la ritrae con il cartello mostrato durante il suo intervento di commento al voto ("Grazie Italia"). "A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità - prosegue la leader di FdI -. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l'Italia. Grazie".

ORE 7.05 IL COMMENTO DI GIUSEPPE CONTE (M5S)

"Le scelte compiute da questo gruppo dirigente del Pd hanno compromesso un'azione politica che poteva essere competitiva con questo centrodestra che si è presentato unito - ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte -. Il centrodestra ha vinto, il gruppo dirigente del Pd se ne assuma le responsabilità. Di fatto i cittadini stanno dimostrando, soprattutto al sud, che il voto per contrastare il centrodestra è il voto per il M5S".

ORE 7.04 - BONACCINI SI COMPLIMENTA CON GIORGIA MELONI

"L'affermazione della destra è chiara. Complimenti a Giorgia Meloni", ha scritto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, commentando i risultati delle elezioni, su Twitter.

ORE 06.55 SENATO, Collegio uninominale EMILIA-ROMAGNA - U05 RIMNI: IL DATO DEFINITIVO DI FORLI'

La candidata del centrodestra Marta Farolfi ha ottenuto il 37,69% delle preferenze con 22.544 voti, di cui 464 solo alla candidata, mentre Simona Viola il 36,30% con 21.714 voti, di cui 484 solo al candidato. Elena Leardini, candidata di Italia Viva-Azione, si è fermata al 9,93% con 5.943 voti (260 solo alla candidata), mentre Marco Croatti (M5S) al 9,04% (275 solo al candidato). Per quanto riguarda i partiti, la coalizione di centrodestra vede Fratelli d'Italia al 24,78%, Lega al 6,84%, Forza Italia al 5,58% e Noi Moderati allo 0,74%. Il Pd è il partito in assoluto più votato con Pd il 27,85%, mentre i restanti della coalizione di centrosinistra hanno ottenuto il 4,73% (Alleanza Verdi-Sinistra), mentre +Europa il 3,61%. Flop di Impegno Civico di Luigi Di Maio con lo 0,29%. ItalExit, che candidava Eleonora Barreca (2,43%), ha incassato il 2,44% di preferenze.

ORE 06.47 SENATO, Collegio uninominale EMILIA-ROMAGNA - U05 RIMNI: 708 SEZIONI SCRUTINATE SU 715

La candidata Marta Farolfi ha il 41,98% (27,42% Fratelli d'Italia, Lega 7,70%, Forza Italia 6,49% e Noi Moderati 0,79), mentre Simona Viola il 33,38% (Pd 26,06, Alleanza Verdi-Sinistra 4,01%, +Europa 3,01%). Marco Croatti (M5S) è al 9,39%, mentre Elena Leardini (Italia Viva-Azione) al 7,76%.

ORE 06.43 SENATO, Collegio plurinominale EMILIA-ROMAGNA - P02: 2.624 SEZIONI SCRUTINATE SU 2.636

Nel grande collegio plurinominale del Senato che comprende le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini il centrodestra si posiziona al 38,15% (24,94% Fratelli d'Italia, Lega 7,26%, Forza Italia 5,36%). Il centro-sinistra è al 36,73% (Pd 28,21, Alleanza Verdi-Sinistra 4,82%, +Europa 3,38%), poi il Movimento 5 Stelle con il 9,71%, Azione-Iv con il 8,26% e Italexit con il 2,02%.

ORE 6.39 CAMERA, Collegio uninominale U10 FORLI' (386 SEZIONI SCRUTINATE SU 387)

La candidata Gloria Saccani ha il 40,35% delle preferenze (26,4% Fratelli d'Italia, Lega 7,24%, Forza Italia 6,61%), mentre Massimo Bulbi il 34,38% (Pd 26,88%, Alleanza Verdi-Sinistra 4,07%, +Europa 3,08%). Paolo Pasini del M5S è al 9,26%, mentre Luca Ferrini all'8,73%. Daniele Valentini (ItalExit) ha il 2,49% delle preferenze.

ORE 06.37 CAMERA, Collegio plurinominale EMILIA-ROMAGNA - P03: 1.496 SEZIONI SCRUTINATE SU 1.522

Nel grande collegio plurinominale della Camera il centrodestra si posiziona al 45,56% (27,38% Fratelli d'Italia, Lega 8,23%, Forza Italia 6,32%). Il centro-sinistra è al 33,93% (Pd 26,9% - sotto Fratelli d'Italia -, Alleanza Verdi-Sinistra 3,71%, +Europa 2,92%), poi il Movimento 5 Stelle all'8,95%, Azione-Iv con 7,53% e Italexit 2,35%.

ORE 1.37 LA DELUSIONE DEL PD

Così la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani al Nazareno: "E' una serata triste per il Paese perchè riteniamo che non sia un fatto positivo" la vittoria della destra. "Con questa legge elettorale la destra ha la maggioranza in Parlamento, ma non ha la maggioranza nel Paese", ha aggiunto.

ORE 1.31 CAMERA, Collegio uninominale U10 FORLI' (4 SEZIONI SCRUTINATE SU 387)

La candidata Gloria Saccani ha il 41,51% delle preferenze (25,11% Fratelli d'Italia, Lega 9,21%, Forza Italia 7,41%), mentre Massimo Bulbi il 32,12% (Pd 25,83%, Alleanza Verdi-Sinistra 3,02%, +Europa 2,52%). Paolo Pasini del M5S è al 12,55%, mentre Luca Ferrini al 6,45%. Daniele Valentini (ItalExit) ha il 2,95%

ORE 01.28 CAMERA, Collegio plurinominale EMILIA-ROMAGNA - P03: 22 SEZIONI SCRUTINATE SU 1.522

Nel grande collegio plurinominale della Camera il centrodestra si posiziona al 45,2% (28,7% Fratelli d'Italia, Lega 9,67%, Forza Italia 6,27%). Il centro-sinistra è al 33,32% (Pd 26,29% - sotto Fratelli d'Italia -, Alleanza Verdi-Sinistra 3,65%, +Europa 3,05%), poi il Movimento 5 Stelle all'8,41%, Azione-Iv con 6,73% e Italexit 2,08%.

ORE 01.22 SENATO, Collegio uninominale EMILIA-ROMAGNA - U05: LA SITUAZIONE A FORLI' (35 SU 108)

La candidata Marta Farolfi ha il 37,10%, mentre Simona Viola il 36,23%. Elena Leardini (Italia Viva-Azione) ha il 10,3% delle preferenze, mentre Marco Croatti (M5S) il 9,22%. Sotto il 3% gli altri candidati. Il Pd è il primo partito con il 27,2%, mentre Fratelli d'Italia segue con il 24,3%. Poi c'è la Lega con il 7,09%, Forza Italia con il 6,31%, Alleanza Verdi e Sinistra 5,27%, +Europa 3,79%. ItalExit è al 2,35%, mentre la candidata Eleonora Barreca è al 2,32%.

ORE 01.20 SENATO, Collegio uninominale EMILIA-ROMAGNA - U05: 135 SEZIONI SCRUTINATE SU 715

La candidata Marta Farolfi ha il 41,28% (27,18% Fratelli d'Italia, Lega 7,24%, Forza Italia 6,59% e Noi Moderati 0,64), mentre Simona Viola il 33,73% (Pd 26,11, Alleanza Verdi-Sinistra 4,28%, +Europa 3,08%). Marco Croatti (M5S) è all'8,93, mentre Elena Leardini (Italia Viva-Azione) all'8,69%.

ORE 01.17 SENATO, Collegio plurinominale EMILIA-ROMAGNA - P02: 413 SEZIONI SCRUTINATE SU 2.636

Nel grande collegio plurinominale del Senato che comprende le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini il centrodestra si posiziona al 41,75% (27% Fratelli d'Italia, Lega 8,2%, Forza Italia 6%). Il centro-sinistra è al 34,62% (Pd 27,16, Alleanza Verdi-Sinistra 3,99%, +Europa 3,14%), poi il Movimento 5 Stelle con l'8,98%, Azione-Iv con il 7,8% e Italexit con il 2,15%.

ORE 01.11 CAMERA, Collegio plurinominale EMILIA-ROMAGNA - P03: 19 SEZIONI SCRUTINATE SU 1.522

Nel grande collegio plurinominale della Camera il centrodestra si posiziona al 49% (31,77% Fratelli d'Italia, Lega 10,13%, Forza Italia 6,45%). Il centro-sinistra è al 30,54% (Pd 24,3% - sotto Fratelli d'Italia -, Alleanza Verdi-Sinistra 3,5%, +Europa 2,33%), poi Movimento 5 Stelle 7,18%, Azione-Iv 6,92% e Italexit 2,22%.

ORE 01.06 SENATO, Collegio plurinominale EMILIA-ROMAGNA - P02: 321 SEZIONI SCRUTINATE SU 2.636

Nel grande collegio plurinominale del Senato che comprende le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini il centrodestra si posiziona al 42,42% (27,26% Fratelli d'Italia, Lega 8,46%, Forza Italia 6,95%). Il centro-sinistra è al 34,26% (Pd 26,94% - sotto Fratelli d'Italia -, Alleanza Verdi-Sinistra 3,91%, +Europa 3,09%), poi Movimento 5 Stelle 8,91%, Azione-Iv 7,63% e Italexit 2,23%.

ORE 01.00 SENATO, Collegio uninominale EMILIA-ROMAGNA - U05: LA SITUAZIONE A FORLI' (11 SU 108)

La candidata Marta Farolfi ha il 37,26%, mentre Simona Viola il 35,84%. Elena Leardini (Italia Viva-Azione) ha il 10,44% delle preferenze, mentre Marco Croatti (M5S) il 9,74%. Sotto il 3% gli altri candidati. Il Pd è il primo partito con il 27,39%, mentre Fratelli d'Italia segue con il 23,68%. Poi c'è la Lega con il 7,09%, Forza Italia con il 6,07%, Alleanza Verdi e Sinistra 4,87%, +Europa 3,56%. ItalExit è al 2,49%, mentre la candidata Eleonora Barreca è al 2,43%.

Ore 0.59 NUOVE PROIEZIONI RAI

Secondo le ultime proiezioni Rai, al Senato centro-destra 42,4%, centro-sinistra al 26%, Movimento 5 Stelle 16,7%. Per quanto riguarda i partiti: Fdi 24,7%, Pd 19%, M5S 16,7%, Lega 8,7%, Forza Italia 8%, Iv-Azione 7,3%, Alleanza Verdi-Sinistra 3,5%, +Europa 2,9%, Italexit 1,9%, Unione Popolare 1,5%.

Ore 0.57 L'AFFLUENZA DEFINITIVA IN PROVINCIA

Nella provincia di Forlì-Cesena ha votato il 71,46%, otto punti percentuali in meno rispetto al 2018 (79,25%). La provincia è in linea con l'Emilia-Romagna (dato 325 comuni su 330) che si attesta al 71,91% di affluenza alle 23 (era al 78,57% nel 2018). Il dato di Forlì-Cesena è superiore alla media italiana dell'affluenza: 63,83% quest'anno e 73,22% nel 2018.

ORE 00.55 SENATO, Collegio uninominale EMILIA-ROMAGNA - U05: 38 SEZIONI SCRUTINATE SU 715

La candidata Marta Farolfi ha il 42,19%, mentre Simona Viola il 33,39%. Marco Croatti (M5S) è all'8,77, mentre Elena Leardini (Italia Viva-Azione) al 7,92%,

ORE 00.53 SENATO, Collegio plurinominale EMILIA-ROMAGNA - P02: 209 SEZIONI SCRUTINATE SU 2.636

La coalizione di centrodestra è al 43,08%, mentre il centrosinistra al 34,01%. M5S all'8,76%, Azione-Italia Viva al 7,37%. Fratelli d'Italia è al 27,49%, il Pd al 26,78%. La Lega è al 9,13%, Forza Italia al 6,09%. Così gli altri partiti: Alleanza Verdi Sinistra (3,8%), +Europa (3,43%), Noi Moderati 0,54% e Impegno Civico 0,33%.

ORE 00.51 SENATO, Collegio plurinominale EMILIA-ROMAGNA - P01: 211 SEZIONI SCRUTINATE SU 1.893

La coalizione di centrodestra è al 43,93%, mentre il centrosinistra al 32,57%. M5S al 9,17%, Azione-Italia Viva all'8,41%. Fratelli d'Italia è al 27,38%, il Pd al 25,35%. La Lega è al 9,34%, Forza Italia al 6,64%. Così gli altri partiti: Alleanza Verdi Sinistra (3,79%), +Europa (3,12%), Noi Moderati 0,58% e Impegno Civico 0,32%.

ORE 00.49 SENATO, Collegio uninominale EMILIA-ROMAGNA - U05: LA SITUAZIONE A FORLI' (4 SU 108)

La candidata Marta Farolfi ha il 35,7%, mentre Simona Viola il 37,51%. Elena Leardini (Italia Viva-Azione) ha il 11,22% delle preferenze, mentre Marco Croatti (M5S) l'8,91.

ORE 00.44 SENATO, Collegio uninominale EMILIA-ROMAGNA - U05: 13 SEZIONI SCRUTINATE SU 715

La candidata Marta Farolfi ha il 41,63%, mentre Simona Viola il 34,96%. Elena Leardini (Italia Viva-Azione) 8,34%, Marco Croatti (M5S) 8,25. Questa la situazione dei partiti

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 26,63

LEGA 8,21

FORZA ITALIA 6,20

NOI MODERATI 0,80

PARTITO DEMOCRATICO 27,43

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 3,80

+EUROPA 3,44

IMPEGNO CIVICO 0,32

ORE 00.41 SENATO, Collegio plurinominale EMILIA-ROMAGNA - P02: 65 SEZIONI SCRUTINATE SU 2.636

La coalizione di centrodestra è al 43,65%, mentre il centrosinistra al 34,15%. M5S all'8,41%, Azione-Italia Viva al 7,57%. Fratelli d'Italia è al 28,06%, il Pd al 26,4%. La Lega è al 9,13%, Forza Italia al 5,86%. Così gli altri partiti: Alleanza Verdi Sinistra (4,05%), +Europa (3,43%), Noi Moderati 0,59% e Impegno Civico 0,27%.

ORE 00.36 SENATO, 152 SEZIONI SCRUTINATE SU 4.529 IN EMILIA ROMAGNA

La coalizione di centrodestra è al 46,08%, mentre il centrosinistra al 31,47%. M5S all'8,85%, Azione-Italia Viva al 7,53%. Fratelli d'Italia è al 28,8%, il Pd al 24,71%. La Lega è al 9,98%, Forza Italia al 6,67%. Così gli altri partiti: Alleanza Verdi Sinistra (3,52%), +Europa (2,93%), Noi Moderati 0,53% e Impegno Civico 0,31%.

ORE 00.33 - Il Terzo Polo esulta

Maria Elena Boschi di Italia Viva per il Terzo Polo commenta: "I nostri primi dati veri dai rappresentanti di lista in alcuni seggi sono molto positivi: ci sono seggi al 15-35% a Milano, 15-20% a Firenze, dove Renzi era capolista. Gli sconfitti sono Letta e Salvini".

ORE 00.30 L'affluenza definitiva per il Senato nel Forlivese

BERTINORO 72,16 (nel 2018 79,59)

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 68,02 (nel 2018 75,67)

CIVITELLA DI ROMAGNA 69,39 (nel 2018 77,39)

DOVADOLA 63,18 (nel 2018 73,88)

FORLI'71,24 (nel 2018 78,22)

FORLIMPOPOLI 72,01 (nel 2018 79,28)

GALEATA 69,74 (nel 2018 77,02)

MELDOLA 68,04 (nel 2018 76,12)

MODIGLIANA 68,98 (nel 2018 76,97)

PORTICO E SAN BENEDETTO 69,26 (nel 2018 75,94)

PREDAPPIO 69,71 (nel 2018 78,17)

PREMILCUORE 70,77 (nel 2018 75,66)

ROCCA SAN CASCIANO 71,47 (nel 2018 77,48)

SANTA SOFIA 75,65 (nel 2018 79,14)

TREDOZIO 70,50 (nel 2018 76,48)

ORE 00.25 L'affluenza di Premilcuore

Ha votato il 70,77% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 76,72%

ORE 00.22 - SENATO, SECONDA PROIEZIONE fonte Swg per La7

Secondo la seconda proiezione di Swg per La7, il centrodestra è al 43,8%, il centrosinistra al 25,8%, il Movimento 5 Stelle il 16,6%, Azione-Italia Viva 7,80%, Italexit 1,6%, Unione Popolare 1,4%. Fratelli d'Italia è indicato al 26%, la Lega all'8,7%, Forza Italia all'8,2% e Noi moderati allo 0,9%. Per il centrosinistra Pd al 18,3%, Alleanza Verdi Sinistra al 3,7%, +Europa al 3,1% e Impegno Civico allo 0,7%

ORE 00.21 Ettore Rosato, presidente terzo polo, a La7: "Siamo l'unica novità sulla scheda elettorale. Dalle prime proiezioni arriva un grande risultato".

ORE 00.19 SENATO, 54 SEZIONI SCRUTINATE SU 4.529 IN EMILIA ROMAGNA

La coalizione di centrodestra è al 49,97%, mentre il centrosinistra al 28,64%. M5S all'8,21%, Azione-Italia Viva al 6,61%. Fratelli d'Italia è al 31,01%, il Pd al 22,24%. La Lega è al 10,93%, Forza Italia al 7,39%. Così gli altri partiti: Alleanza Verdi Sinistra (3,29%), +Europa (2,7%), Noi Moderati 0,64% e Impegno Civico 0,41%.

ORE 00.12 SENATO, Collegio plurinominale EMILIA-ROMAGNA - P02: 6 SEZIONI SCRUTINATE SU 2.636

La coalizione di centrodestra è al 54,51%, mentre il centrosinistra al 27,19%. Azione-Italia Viva al 6,7%, M5S al 6,3%. Fratelli d'Italia è al 36,47%, il Pd al 22,41%. La Lega è al 10,21%, Forza Italia al 7,29%.

ORE 00.09 SENATO, 24 SEZIONI SCRUTINATE SU 4.529 IN EMILIA ROMAGNA

La coalizione di centrodestra è al 51,65%, mentre il centrosinistra al 27,38%. M5S all'8,43%, Azione-Italia Viva al 6,93%. Fratelli d'Italia è al 32,62%, il Pd al 22,04%. La Lega è al 10,56%, Forza Italia al 7,86%.

Ore 0.04 - SENATO, PRIMA PROIEZIONE fonte Swg per La7

Secondo la prima proiezioni di Swg per La7, il centrodestra è al 43,3%, il centrosinistra al 25,4%, il Movimento 5 Stelle il 17%, Azione-Italia Viva 7,90%, Italexit 1,7%, Unione Popolare 1,4%. Fratelli d'Italia è il primo partito in Italia con il 26%, secondo il Pd 18,1%, poi M5S con il 17%, Lega (8,4%), Azione - Italia Viva (7,9%), Forza Italia (7,9%), Alleanza Verdi Sinistra (3,6%), +Europa (3,1%), Noi Moderati 1% e Impegno Civico 0,6%.

ORE 00.00 LA SITUAZIONE DELLE AFFLUENZE IN EMILIA ROMAGNA

Alle elezioni per il rinnovo del Senato alle 23 ha votato il 71,75% degli aventi diritto (307 Comuni su 330). Per la Camera, ha votato il 71,81% (dati relativi a 310 Comuni su 330).

ORE 23.57 LA SITUAZIONE DELLE AFFLUENZE IN ITALIA

Alle elezioni per il rinnovo del Senato alle 23 ha votato il 63,98% degli aventi diritto (7.395 Comuni su 7.904). Per la Camera, ha votato il 64,04% (dati relativi a 7.480 Comuni su 7.904).

ORE 23.52 SENATO, 9 SEZIONI SCRUTINATE SU 4.529 IN EMILIA ROMAGNA

La coalizione di centrodestra è al 51,06%, mentre il centrosinistra al 28,72%. M5S all'8,92%, Azione-Italia Viva al 6,06%. Si tratta di un dato ancora non indicativo.

ORE 23.43 L'AFFLUENZA DI FORLI'

Ha votato il 71,24% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 78,3%. Nella città mercuriale erano chiamati al voto 86.988 cittadini, di cui 45.318 donne e 41.670 uomini. Gli elettori più anziani sono un uomo e una donna, entrambi nati nel 1917, mentre prima chiamata al voto per quattro neo maggiorenni.

ORE 23.42 IL TWEET DI SALVINI

"Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire grazie". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini.

ORE 23.41 Istant Quorum-SkyTg24: centrodestra al 42% alla Camera e 228 seggi

Per il primo Instant Poll Quorum/Youtrend per SkyTg24, per quanto riguarda le coalizioni, alla Camera il centrodestra ha il 42%, il centrosinistra 28,3%, Movimento 5 Stelle 16,4%, Azione - Italia Viva 7,2%. Il centrodestra avrebbe 228 seggi, il centrosinistra 95, il Movimento 5 Stelle 47, Azione - Italia Viva 19, altri 3, estero 8. Al Senato il centrodestra è in vantaggio con 115, centrosinistra 44, Movimento 5 Stelle 24, Azione - Italia Viva 10, altri 3, estero 4.

Ore 23.39 EXIT POLL CAMERA

Alla Camera, il centrodestra è avanti tra il 41-45% secondo Opinio Rai. Il centrosinistra è al 25,5-29,5. Il terzo polo si attesterebbe tra il 6,5-8,5%.

ORE 23.27 L'affluenza di Santa Sofia

Ha votato il 75,65% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 79,47%

ORE 23.27 L'affluenza di Bertinoro

Ha votato il 72,16% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 79,61%

ORE 23.26 L'affluenza di Galeata

Ha votato il 69,74% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 77,26%

ORE 23.25 L'affluenza di Castrocaro

Ha votato il 68,02% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 75,71%

ORE 23.21 L'affluenza di Modigliana

Ha votato il 68,98% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 77,06%

ORE 23.20 L'affluenza di Forlimpopoli

Ha votato il 72,01% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 79,25%

ORE 23.17 L'affluenza di Meldola

Ha votato il 68,04% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 76,33%

ORE 23.16 L'affluenza di Rocca San Casciano

Ha votato il 71,47% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 77,88%

ORE 23.12 L'affluenza di Dovadola

Ha votato il 63,18% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 74,47%

ORE 23.12 L'affluenza di Predappio

Ha votato il 69,71% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 78,06%

Ore 23.11 - PRIMI EXIT POLL DELLA RAI

Secondo i primi exit poll della Rai Fratelli d'Italia è il primo partito in Italia al 22-26%, secondo il Pd 17-21%, poi M5S (13,5-17,5%), Lega (8,5-12,5%), Azione - Italia Viva (6,5-8.5%), Forza Italia (6-8%), Alleanza Verdi Sinistra (3-5%), +Europa (2,5-4.5%). Secondo tali exit poll il centro-destra si attesta al 41-45%, il centro-sinistra 25,5-29,5%, il Movimento 5 Stelle (13,5-17.5%) e terzo polo (6,5-8,5%).

ORE 23.10 L'affluenza di Civitella

Ha votato il 69,39% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 77,76%

ORE 23.09 - L'affluenza di Portico e San Benedetto

Ha votato il 69,26% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 75,5%

ORE 23.07 - Exit Poll stima seggi coalizioni e principali liste non coalizzate per il Senato, fonte Rai

Al centrodestra andrebbero tra 111 e 131 seggi, al centrosinistra tra 33 e 53 seggi, al Movimento 5 Stelle tra 14 e 34, ad Azione-Italia Viva tra 4 e 12.

ORE 23.06 Primi dati sulle affluenze definitive

A Tredozio ha votato il 70,5%. Nel 2018 votò il 76,89%

ORE 23.03 Il Trend poll fonte Swg diffuso da La7

Il centrodestra avrebbe tra il 43 e il 47% delle preferenze, il centrosinistra tra il 25 e il 29%.

ORE 23.01 - Le proiezioni di La7: Fratelli d'Italia primo partito

Secondo le proiezioni diffuse da La7 Fratelli d'Italia avrebbe una preferenza tra il 23 e il 27%, il Pd tra il 18 e il 22%, M5S tra il 13,5 e il 17,5%, la Lega ta il 9,5 e il 13,5%, Forza Italia tra il 6 e 8%, Azione-Italia Viva tra il 6 e 8%, Alleaza Verdi Sinistra il 3 e il 4%, +Europa tra il 2 e 3%, Ital Exit tra il 2 e 3%.

ORE 23 - Chiuse le urne. Inizia la lunga notte elettorale di ForlìToday

ORE 22,57 - L'AFFLUENZA ALLE 19 - Alle 19 nel territorio forlivese c'è stato però un rallentamento: a Forlì ha votato, infatti, il 60,87% degli aventi diritto contro il 67,87% dell'analoga rilevazione delle elezioni 2018, con un vistoso calo di ben 7 punti percentuali. In generale nella provincia di Forlì-Cesena l'affluenza alle 19 è stata del 60,42% contro il dato del 2018 che arrivava al 68,43%. Nel territorio del comprensorio l'affluenza più alta alle 19 è stata riportata nel comune di Santa Sofia con il 62,88%, comunque in calo di 5 punti rispetto al 67,89% di quattro anni fa. Il dato più basso è invece a Dovadola, dove hanno votato appena la metà degli elettori alle 19, in particolare il 51,37% degli aventi diritto contro il 63,13% di quattro anni fa, con un crollo della partecipazione di quasi 12 punti.

Ore 22,50 SI APRE LA DIRETTA ELETTORALE DI FORLITODAY

Pochi minuti ancora prima della chiusura dei seggi per votare. L'apertura delle urne inizia subito dopo la chiusura dei seggi al pubblico. ForlìToday segue lo spoglio locale nel territorio di Forlì.