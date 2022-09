LA DIRETTA - Elezioni politiche 2022, lo spoglio minuto per minuto: i risultati a Forlì e territorio

I cittadini italiani sono stati chiamati alle urne domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23, per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, due assemblee che per la prima volta si presenteranno in numeri ridotti, per effetto della riforma costituzionale recante la riduzione dei parlamentari: 400 membri la Camera dei Deputati e 200 il Senato. Altra novità è stata la rimozione del limite di età di 25 anni per il voto al Senato, tutti i cittadini maggiorenni hanno potuto votare sia per la Camera che per il Senato.

LA DIRETTA

ORE 23.12 L'affluenza di Dovadola

Ha votato il 63,18% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 74,47%

ORE 23.12 L'affluenza di Predappio

Ha votato il 69,71% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 78,06%

Ore 23.11 - PRIMI EXIT POLL DELLA RAI

Secondo i primi exit poll della Rai Fratelli d'Italia è il primo partito in Italia al 22-26%, secondo il Pd 17-21%, poi M5S (13,5-17,5%), Lega (8,5-12,5%), Azione - Italia Viva (6,5-8.5%), Forza Italia (6-8%), Alleanza Verdi Sinistra (3-5%), +Europa (2,5-4.5%). Secondo tali exit poll il centro-destra si attesta al 41-45%, il centro-sinistra 25,5-29,5%, il Movimento 5 Stelle (13,5-17.5%) e terzo polo (6,5-8,5%).

ORE 23.10 L'affluenza di Civitella

Ha votato il 69,39% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 77,76%

ORE 23.09 - L'affluenza di Portico e San Benedetto

Ha votato il 69,26% degli aventi diritto. Nel 2018 votò il 75,5%

ORE 23.07 - Exit Poll stima seggi coalizioni e principali liste non coalizzate per il Senato, fonte Rai

Al centrodestra andrebbero tra 111 e 131 seggi, al centrosinistra tra 33 e 53 seggi, al Movimento 5 Stelle tra 14 e 34, ad Azione-Italia Viva tra 4 e 12.

ORE 23.06 Primi dati sulle affluenze definitive

A Tredozio ha votato il 70,5%. Nel 2018 votò il 76,89%

ORE 23.03 Il Trend poll fonte Swg diffuso da La7

Il centrodestra avrebbe tra il 43 e il 47% delle preferenze, il centrosinistra tra il 25 e il 29%

ORE 23.01 - Le proiezioni di La7: Fratelli d'Italia primo partito

Secondo le proiezioni diffuse da La7 Fratelli d'Italia avrebbe una preferenza tra il 23 e il 27%, il Pd tra il 18 e il 22%, M5S tra il 13,5 e il 17,5%, la Lega ta il 9,5 e il 13,5%, Forza Italia tra il 6 e 8%, Azione-Italia Viva tra il 6 e 8%, Alleaza Verdi Sinistra il 3 e il 4%, +Europa tra il 2 e 3%, Ital Exit tra il 2 e 3%

ORE 23 - Chiuse le urne. Inizia la lunga notte elettorale di ForlìToday

ORE 22,57 - L'AFFLUENZA ALLE 19 - Alle 19 nel territorio forlivese c'è stato però un rallentamento: a Forlì ha votato, infatti, il 60,87% degli aventi diritto contro il 67,87% dell'analoga rilevazione delle elezioni 2018, con un vistoso calo di ben 7 punti percentuali. In generale nella provincia di Forlì-Cesena l'affluenza alle 19 è stata del 60,42% contro il dato del 2018 che arrivava al 68,43%. Nel territorio del comprensorio l'affluenza più alta alle 19 è stata riportata nel comune di Santa Sofia con il 62,88%, comunque in calo di 5 punti rispetto al 67,89% di quattro anni fa. Il dato più basso è invece a Dovadola, dove hanno votato appena la metà degli elettori alle 19, in particolare il 51,37% degli aventi diritto contro il 63,13% di quattro anni fa, con un crollo della partecipazione di quasi 12 punti.

Ore 22,50 SI APRE LA DIRETTA ELETTORALE DI FORLITODAY

Pochi minuti ancora prima della chiusura dei seggi per votare. L'apertura delle urne inizia subito dopo la chiusura dei seggi al pubblico. ForlìToday segue lo spoglio locale nel territorio di Forlì.