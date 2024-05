Elezioni Rsu in Enel, il sindacato esulta: "Grande affermazione della Filctem-Cgil"

Si sono conclusi nel pomeriggio di ieri, 15 maggio 2024, gli scrutini per le elezioni per il rinnovo delle Rsu e Rsla di Enel. "Grande il risultato della Filctem Cgil che a livello nazionale guadagna più del 60,1% rispetto alla base degli iscritti".

Commenta la Cgil: "Altissima l’affluenza (dato parziale mancante dei seggi in presenza) con 23.410 voti su 29.172 aventi diritto, l’80,2%. Un dato che certifica il desiderio di partecipazione democratica e di attenzione verso le organizzazioni sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori di Enel e che testimonia l’apprezzamento dell’attività sindacale unitaria in Enel e che la strada intrapresa con la vertenza è la via corretta. Nella provincia di Forlì-Cesena e in quella di Rimini, in cui si è votato su un unico seggio, l’affluenza ha raggiunto quasi il 98% registrando 132 votanti sui 135 aventi diritto.

"Anche qui la Filctem Cgil raggiunge un ottimo risultato ottenendo il 49,6% dei voti e, per un solo voto di scarto, non riesce ad eleggere un secondo delegato su 3 possibili. Importante anche il dato della Cgil di Forlì Cesena: i due candidati espressi (Francesco Gnoli e Gianmarco Cimatti) ottengono il 28% dei voti totali ottenuti dai 10 candidati in lizza e quasi il 57% dei voti totali ottenuti dalla lista Filctem Cgil. che esprime quindi soddisfazione per il risultato ottenuto e si congratula con il neo eletto Francesco Gnoli augurandogli buon lavoro".