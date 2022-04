Pubblico impiego, elezioni delle Rsu: Uil prima nell'Ausl. La Cgil conquista il Comune di Forlì, Cisl prima all'Inps

Da martedì a giovedì si sono svolte le elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) in tutti i posti di lavoro pubblici. Nel territorio forlivese il voto ha interessato i lavoratori impiegati presso i comparti Autonomie Locali, Azienda Sanitaria, Enti Pubblici non Economici, Agenzie Fiscali e Ministeri. Si è registrata e confermata un'alta affluenza al voto, con oltre l’80% del personale al voto.

I risultati della Cgil

La Fp Cgil si è confermato il primo sindacato, arrivando al 50% di rappresentanza complessiva negli enti locali e nelle funzioni centrali al 37%. Nel Comune Forlì con 289 voti, pari al 60%, la Fp Cgil si conferma primo sindacato, così come nel Comune Portico, Dovadola, Asp di Santa Sofia, Ordine dei Medici 100%, Ordine degli Architetti, ed ente Regione territorio forlivese 82%. All'Asp del forlivese la Fp Cgil è il primo sindacato conquistando 3 seggi, mentre nel Comune di Meldola e all'Istituzione Drudi cresce in termini di voti acquisiti. Alla Provincia ha ottenuto il 42,37%. In ambito sanitario è il secondo sindacato nell'area forlivese dell'Ausl Romagna, "dove si è proceduto in questi ultimi mesi ad un massivo ricambio generazionale che ha saputo “tenere testa” in una situazione di forte stress lavorativo, con la conquista di importanti accordi contrattuali firmati e proposti dalla Fp Cgil", commenta Daniela Avantaggiato della Fp Cgil.

"Forti del mandato ricevuto attraverso gli ottimi risultati di voto continueremo nella difesa dei diritti dei lavoratori come facciamo da sempre, continuando a lottare perché i diritti vengano estesi anche a coloro che oggi non li hanno o rischiano di perderli - aggiunge la sindacalista -. L'esito del voto nella Pubblica Amministrazione evidenzia ancora una volta come il sindacato confederale, e in maniera particolare la Funzione Pubblica Cgil, sia percepito come un soggetto che risolve i problemi e di cui fidarsi, e non certo come alcuni sindacati corporativi o venditori di promesse". Avantaggiato ringrazia tutti i lavoratori per il voto espresso e per l'impegno assunto da chi si è proposto come rappresentante dei lavoratori nei singoli posti di lavoro, perchè la sfida di costruire un'altra storia a questo punto è decisamente possibile".

In ambito scolastico, la Flc Cgil resta il primo sindacato. "Nelle elezioni precedenti (2018) - ricorda Pier Francesco Minnucci - ci eravamo affermati con il 37% del consenso, ora passiamo al 52,5%. I lavoratori si sono espressi premiando un sindacato che è stato capace di affrontare le difficoltà di questi ultimi anni senza fare mancare vicinanza e supporto a docenti e personale Ata e presenza in tutte le scuole del nostro territorio. In tutte le scuole abbiamo presentato una lista di candidati e in tutte le scuole abbiamo eletto, in quasi tutte le realtà risulta almeno raddoppiato il numero delle nostre Rsu rispetto a quattro anni fa con risultati straordinari, anche per partecipazione al voto, in particolare, all’IstitutoTecnico Marconi con 2 Rsu su 3. E’ sicuramente un bel traguardo, ma per noi costituirà un nuovo punto di partenza".

La soddisfazione della Uil

Nelle elezioni Rsu del pubblico impiego di venerdì, la Uilfpl ha ottenuto alcuni risultati che il sindacato stesso definisce "straordinari". La Uil è infatti il primo sindacato alle elezioni Rsu in Ausl Romagna nell’ambito di Forlì: i dati dell’Ausl vedono la Uil come prima organizzazione con ben 385 voti, a seguire Cisl (340), Nursind (298) e Cgil (242). La Uil risulta prima anche alla Zangheri di Forlì, la più grande struttura della città, con 52 voti Uil e 49 per Cgil. "Ottimo risultato pure nel Comune di Forlì, dove la Uil passa da 1 a due delegati", viene rimarcato. La Uil è prima nel Comune di Meldola con il 50% dei voti, ma anche a Forlimpopoli. Inoltre si confermano i risultati delle scorse elezioni in Provincia, Unione, Santa Sofia e Modigliana. "Una giornata importantissima per la nostra organizzazione che trova nella vittoria nell’ambito Ausl di Forlì un elemento storico che vede la Uil Forlivese come prima organizzazione in sanità", viene rimarcato dal segretario Uilfpl, Michele Bertaccini.

La Cisl Fp cresce negli Enti Locali

La Cisl Fp mantiene la propria presenza sul territorio forlivese. Per quanto riguarda gli enti centrali, si riconferma il primo sindacato in Inps a Forlì e Cesena e in Ispettorato Territoriale del Lavoro, dove ottiene il 50% dei voti. Inoltre il candidato della Cisl è risultato il più votato in Agenzia delle Entrate. In Camera di Commercio di Forlì-Cesena e Rimini la Cisl ottiene il 40% dei voti ottenendo 3 seggi.

Negli enti locali la Cisl aumenta i voti totali e ottiene un seggio in più raggiungendo la Cgil. La Cisl si conferma il primo sindacato a Rocca San Casciano, Premilcuore e Castrocaro. Nel Comune di Forlì la Cisl Fp aumenta di un terzo i propri voti. Conferma i propri seggi Rsu nei comuni di Modigliana, Bertinoro, Forlimpopoli, Predappio, Asp e Unione dei Comuni della Romagna forlivese. Il sindacato cislino si conferma il primo sindacato anche nel cesenate a Sarsina e Verghereto

“Siamo molto contenti del risultato raggiunto sul territorio forlivese - afferma Martina Castagnoli, sindacalista della Cisl Fp dell’ambito forlivese -. Questo è il risultato dell’impegno costante della Cisl sul territorio, nei piccoli come nei grandi comuni. Grazie anche a tutti i nostri candidati che si sono davvero impegnati in questa campagna Rsu mettendoci la faccia e prendendo il consenso e la fiducia dei loro colleghi”.

"Accogliamo con soddisfazione il risultato raggiunto dalla Cisl sul territorio forlivese, che vede una conferma del risultato negli enti locali e centrali rispetto alle scors votazioni Rsu - affermano Francesco Marinelli segretario generale della Cisl Romagna e Mario Giovanni Cozza segretario generale Cisl Fp Romagna -. Questo conferma quanto la Cisl sia un sindacato vicino alle persone e presente sul territorio, che quotidianamente si impegna nell’assistere i propri iscritti”.

Per l'Ugl un eletto nel Comune di Forlì

Nel Comune di Forlì l'Ugl ha eletto un delegato, Francesco Petrucelli, dipendente Polizia locale e già componente del direttivo provinciale del sindacato nel comparto Autonomie locali. “Ci congratuliamo con il nostro Rsu, è stato premiato dai colleghi per aver dimostrato in tutti questi anni tenacia e competenza nelle sue attività sindacali in difesa dei diritti dei lavoratori”, commenta Delmo Crociani, segretario provinciale Ugl comparto Autonomie Locali.

"Si tratta di un importante riconoscimento per la nostra sigla sindacale e siamo sicuri che Francesco Petrucelli, nel suo mandato, contribuirà a fornire il migliore contributo sindacale e personale per i rinnovi contrattuali e garantirà il suo pieno sostegno ai colleghi nella difesa dei diritti e della valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei singoli in un continuo confronto con l'ente pubblico per un'equa organizzazione dei carichi di lavoro e per far ottenere le giuste retribuzioni e premialità", commenta Filippo Lo Giudice, segretario territoriale di Ugl Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna.

Nella foto Filippo Lo Giudice, segretario territoriale di Ugl Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, con Francesco Petrucelli