Elezioni delle Rsu nel pubblico impiego: la Uil primo sindacato in ambito sanitario

Giornata importante per la Uil di Forlì Nelle elezioni Rsu del pubblico impiego di venerdì, la Uilfpl ha ottenuto alcuni risultati che il sindacato stesso definisce "straordinari". La Uil è infatti il primo sindacato alle elezioni Rsu in Ausl Romagna nell’ambito di Forlì: i dati dell’Ausl vedono la Uil come prima organizzazione con ben 385 voti, a seguire Cisl (340), Nursind (298) e Cgil (242). La Uil risulta prima anche alla Zangheri di Forlì, la più grande struttura della città, con 52 voti Uil e 49 per Cgil.

Ottimo risultato pure nel Comune di Forlì, dove la Uil passa da 1 a due delegati. La Uil è prima nel Comune di Meldola con il 50% dei voti, ma anche a Forlimpopoli. Inoltre si confermano i risultati delle scorse elezioni in Provincia, Unione, Santa Sofia e Modigliana. "Una giornata importantissima per la nostra organizzazione che trova nella vittoria nell’ambito Ausl di Forlì un elemento storico che vede la Uil Forlivese come prima organizzazione in sanità", viene rimarcato dal segretario Uilfpl, Michele Bertaccini.

Per l'Ugl un eletto nel Comune di Forlì

Nel Comune di Forlì l'Ugl ha eletto un delegato, Francesco Petrucelli, dipendente Polizia locale e già componente del direttivo provinciale del sindacato nel comparto Autonomie locali. “Ci congratuliamo con il nostro Rsu, è stato premiato dai colleghi per aver dimostrato in tutti questi anni tenacia e competenza nelle sue attività sindacali in difesa dei diritti dei lavoratori”, commenta Delmo Crociani, segretario provinciale Ugl comparto Autonomie Locali.

"Si tratta di un importante riconoscimento per la nostra sigla sindacale e siamo sicuri che Francesco Petrucelli, nel suo mandato, contribuirà a fornire il migliore contributo sindacale e personale per i rinnovi contrattuali e garantirà il suo pieno sostegno ai colleghi nella difesa dei diritti e della valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei singoli in un continuo confronto con l'ente pubblico per un'equa organizzazione dei carichi di lavoro e per far ottenere le giuste retribuzioni e premialità", commenta Filippo Lo Giudice, segretario territoriale di Ugl Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna.

Nella foto Filippo Lo Giudice, segretario territoriale di Ugl Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, con Francesco Petrucelli