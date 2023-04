“Un ragazzo affabile e di buon cuore con il quale il legame di amicizia non si è mai interrotto nonostante la distanza. Questa tragedia colpisce tutta la comunità”. E’ questo il ricordo che don Theo, parroco della chiesa di Santa Maria Nuova, fa di Elia Meta, il finanziere di 37 anni che ha perso la vita giovedì pomeriggio travolto da una valanga sul monte Tsanteleina, in Val di Rhemes, al confine tra Italia e Francia, durante un corso per guide alpine. Venerdì sera, per ricordare Elia, è stata programmata una messa alle 19 nella parrocchia di Santa Maria Nuova.

Cresciuto nella casa famiglia di Francesco Della Corna a Santa Maria di Bertinoro, aveva studiato e lavorato a Cesena ed era in servizio nella caserma di Entreves del soccorso alpino della Guardia di Finanza. “Ci siamo conosciuti da ragazzi - continua don Theo - quando lui era educatore dell’Azione Cattolica e io non ero ancora diventato sacerdote. Abbiamo fatto un lungo cammino di fede e di spiritualità insieme”. Un’amicizia profonda continuata negli anni: è stato don Theo a sposare Elia e la moglie Chiara nella parrocchia di Santa Maria Nuova e a battezzare il figlio che compirà 5 anni luglio. Il parroco è in contatto costante con i famigliari, con il papà Francesco Della Corna e i fratelli Mattia - consigliere comunale di Bertinoro nella lista BartnOra - e Samuele, che ora sono in viaggio verso la Valle d’Aosta dove viveva Elia con la moglie e il figlio.

Commosse anche le parole della sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni. “La nostra comunità è stata colpita da un’altra tragedia a pochi giorni da quella in cui hanno perso la vita tre fratelli in un’azienda agricola - dice la sindaca che questa sera prenderà parte alla messa a Santa Maria Nuova -. Elia era molto conosciuto, era stato affidato fin da piccolo alla famiglia Della Corna che è sempre stata ed è un punto di riferimento molto importante. A loro, a nome mio e di tutta la comunità, esprimo vicinanza e affetto in questo momento di grande dolore”.

Le principali notizie

Fratelli travolti dal silos, l'ultimo saluto in Moschea

Case popolari, pronti 16 milioni per riqualificazioni e costruzioni

Che cos'è il Pug: la città potrà crescere solo del 3%

Consumo del suolo: divorato il 25% del territorio comunale

Giro di vite nella pesca nei fiumi, monta la protesta

Tour de France: si studia un traguardo volante per Baldini

Si cercano autisti per autobus: le informazioni

Tutte le altre notizie di ForlìToday