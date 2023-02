La cantante Elisa Babini a "Salotto blu" con il suo libro "Spirito Pop"

Elisa Babini ospite di "Salotto Blu" nella puntata che andrà in onda venerdì sera. La giovane artista forlivese, che già da qualche anno affronta le scene musicali con il duo "Sarà e Iza", ha pubblicato, per l'editore De Nigris, "Spirito Pop", un testo, brillante e denso di spunti interessanti, che indaga sulla presenza della dimensione sacra nel lavoro dei cantautori italiani, dagli esordi di Fabrizio De André fino ai giorni nostri. Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda venerdì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Babini ha anticipato alcuni temi del libro. "I nostri cantautori hanno per lo più rappresentato Dio nella sua dimensione umana ma lo hanno fatto frequentemente e con convinzione - ha spiegato -. Negli ultimi anni il livello della scrittura è diminuito, come, del resto, il livello della qualità canora, spesso sostenuta da accorgimenti tecnologici".