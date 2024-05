Pd, Elly Schlein in città per Rinaldini: "Dopo 5 anni bui e difficili di cattivo governo della destra, Forlì merita il riscatto"

E' arrivata a Forlì per sostenere Graziano Rinaldini. A far visita alla città, con un incontro alla Festa dell'Unità di Vecchiazzano, è giunta domenica pomeriggio la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein. “Sono molto felice di essere a Forlì a sostenere Graziano Rinaldini, dopo questi cinque anni di cattivo governo da parte della destra è tempo di cambiare e di riaccendere una speranza. Siamo a fianco di Graziano che riteniamo la persona giusta per la sua esperienza, pronto al dialogo, alla cooperazione e all'inclusione sociale, dobbiamo ripartire da qui dopo le ferite di questi duri anni di pandemia e alluvione”, è stata l'investitura della leader del Pd.

E poi ha proseguito dal palco: “Sono felice di essere qui, in una città a cui sono tanto affezionata e che merita un riscatto dopo questi cinque lunghi anni bui e difficili, dove è mancata visione, anni di chiusura e di mancanza di sogni, di incapacità a generare speranza nelle giovani generazioni. Quella di Graziano è una bella candidatura, forte, credibile, competente”, sempre Elly Schlein. E aggiunge il candidato sindaco Rinaldini: “Ci hanno detto che il nostro programma è un libro dei sogni: sì, è vero, noi vogliamo sognare. Noi siamo capaci di sognare, loro no. Hanno fatto il loro programma 5 anni fa e non lo hanno realizzato. Per cui non solo non sanno sognare, ma non sono capaci di applicare quello che hanno promesso. Noi invece l'abbiamo scritto per realizzarlo”.

E sul palco, di fronte a centinaia di militanti del Pd, Elly Schlein ricorda anzitutto la necessità di mobilitare gli indecisi: “Non abbiamo solo la destra come avversario, ma anche l'astensionismo, l'indifferenza che colpisce tante persone. Tra queste ce ne sono tante che abbiamo perso per strada noi, che non credono più che la politica possa fare la differenza per migliorare le loro condizioni di vita”. E passa quindi ai temi cavalli di battaglia del Pd: la sanità “pubblica e universalistica, contro con la privatizzazione strisciante che porta avanti Giorgia Meloni”, la cura degli anziani, il terzo settore e un forte accento sulla salute mentale.

Poi il lavoro: “Il Pd ha l'ossessione del lavoro di qualità e dignitoso, non della precarietà e dello sfruttamento del lavoro povero. La proposta per un salario minimo è una battaglia di civiltà. Sotto i 9 euro l'ora non può essere legale”. Da qui anche l'annuncio che firmerà per il referendum promosso dalla Cgil per l'abolizione del Jobs Act, anche se “ora tutte le nostre energie sono per le elezioni e per il salario minimo: Giorgia Meloni continua a calpestare i diritti di tre milioni di lavoratori poveri, vogliamo vedere se anche con migliaia di firme avranno il coraggio di svuotare la proposta come ha già fatto”.

E poi il no al premierato e la scuola pubblica come “prima leva per l'emancipazione sociale”. E attacca diretta: “La prima presidente del Consiglio donna di questo paese ha ridotto il numero degli asili nido che faranno col Pnrr, ha ridotto il fondo per le scuole dell'infanzia. In una società come la nostra, patriarcale, il lavoro di cura grava sulla famiglia e nelle famiglie in particolare sulle spalle delle donne, e questo le tiene a freno dal punto di vista lavorativo e e imprenditoriale. C'è una bella differenza tra una leadership femminile e una leadership femminista, non ce ne facciamo niente di una premier donna che non si batte per tutte le altre donne del Paese e non ne difende tutti i diritti, a partire dal diritto di scegliere sul proprio corpo, portando la pressione delle associazioni anti-abortiste nei consultori”.

Parla quindi di alluvione: “Vengo da Roncofreddo e ho incontrato la sindaca Sara Bartolini, che mi ha spiegato quanta fatica fanno i piccoli Comuni che non hanno il personale per i progetti, bisogna star loro accanto”. E di nuovo contro Meloni che “venne qui mettendosi gli stivali e promettendo ristori al 100%, che non sono arrivati. Chiedevamo di lavorare assieme con senso di unità nazionale, loro hanno strumentalizzato nel modo più becero. Anche a Forlì dobbiamo reagire”. Sulla stessa linea Rinaldini: “Dobbiamo recuperare tutto il disastro dell'alluvione, aiutare i pensionati che hanno ancora la casa distrutta, che non hanno ricevuto un euro di quelli promessi dalla Meloni”.

E così anche Gessica Allegni, segretaria territoriale del Pd forlivese: “A Forlì l'amministrazione non è stata sufficientemente presente e non c'è stato il coraggio di dire che il governo non ha dato le risposte che ci si attendevano, e neanche l'Europa, perché Ursula von der Leyen è venuta qui a dire che sarebbero arrivate delle risorse che non però sono state sbloccate. Diciamo anche all'Europa di rispettare gli impegni che si sono presi in questo territorio”. Ed infine: “Siamo all'opposto di chi ci chiede di scrivere Giorgia sulla scheda, noi chiediamo di fare una croce dalla parte dei diritti e della democrazia. Da Forlì può partire la rivoluzione per il Paese, per mandarli a casa. Non ne possiamo più di chi rinnega la Costituzione su cui ha giurato”.

Il segretario regionale del Pd Luigi Tosiani lancvia infine una serie di sfide a Zattini: “Forlì è più chiusa, con meno opportunità, ha scelto la strada più stretta, noi la vogliamo riportare nel mondo. Vorrei chiedere al sindaco Zattini cosa ne pensa delle parole di Vannacci, candidato nelle liste della Lega, se le condivide, così come se condivide la presenza di un no vax nelle liste di Fratelli d'Italia. Cosa ne pensa, di fronte all'alluvione, della mancanza di risorse: da Zattini su questo c'è solo un silenzio imbarazzante e imbarazzato”.