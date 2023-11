"Emato-Irst on the road": l'Ematologia Irst incontra i medici di medicina generale

Sarà dedicato alla nota "la", quella del Diapason, il sesto appuntamento di "Emato-Irst on the road", la rassegna promossa dalla struttura semplice di Ematologia di Irst "Dino Amadori" Irccs in collaborazione con la sezione provinciale di Ail – Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. A ospitare l'evento, in programma venerdì, sarà la Sala Tison di Irst, a Meldola, in un contesto in cui saranno invitati a confrontarsi su diverse tematiche gli Ematologi con i Medici di medicina generale, che sono il "diapason" del percorso diagnostico-terapeutico del paziente.

L'incontro inizierà alle 14.30 e proseguirà fino alle 18 con gli interventi dei professionisti della Ssd Ematologia e Trapianti Cse, diretta dal dottor Gerardo Musuraca. In particolare saranno presenti i dottor Marianna Norata, Irene Zacheo, Monica Poggiaspalla, Maria Benedetta Giannini, lo stesso Gerardo Musuraca, Margherita Parolini e Delia Cangini. Gli incontri sono ideati e coordinati dal dottor Musuraca e dal professor Giovanni Martinelli, direttore scientifico dell’Irst. La segreteria scientifica è affidata ai medici Delia Cangini e Alessandro Lucchesi.ttore scientifico dell’Irst. La segreteria scientifica è affidata ai medici Delia Cangini e Alessandro Lucchesi.