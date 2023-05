Alluvione a Bertinoro e Forlimpopoli, "La situazione è molto grave". Le criticità segnalate

"Siamo intervenuti e stiamo continuando a intervenire su diverse frane che interessano il territorio comunale". La sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, aggiorna così sull'evoluzione meteo. Le principali criticità via del Sasso, via Bidignano, via Carducci, via Tombetta, via Collinello, via Valle, strada per Monte Maggio e via Molino Bratti. "Per quanto riguarda la viabilità generale, le indicazioni comunicateci dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile sono di evitare di recarsi a Bertinoro da Forlì, da Cesenatico o da Cesena - informa Allegni -. Chi può è invitato a non recarsi al lavoro e a ridurre al minimo gli spostamenti. La situazione è molto grave e non è ancora stazionaria".

"L'agenzia stessa ha evacuato la sua sede in via Cadore ed operano parte dalla Prefettura e parte dalla Fiera", annuncia la prima cittadina. Si attende riduzione della piovosità. "L'energia elettrica manca ancora in alcune zone del nostro territorio - prosegue Allegni -., In particolare, a Fratta Terme si segnala la caduta di un traliccio, causa frana, che sta rendendo molto complicate le operazioni da parte di Enel. Per questa ragione, non si è certi di poter ristabilire il servizio in tempi brevi".

Dalla sindaca una invito ai cittadini "a continuare a segnalare emergenze, in particolare quelle che riguardano situazioni di pericolo per le persone. Si ricordano i numeri per le emergenze: 3292994552; 3408149125. Oltre a questi è possibile contattare anche: 334 6682978; 328 0358450". Nel frattempo sono state aperte via Piana e via Siena. Il Coc del Comune rimane attivo in forma permanente. "Chiediamo ai cittadini di mantenere il più possibile la calma e mettersi in sicurezza", l'appello.

Criticità anche a Forlimpopoli. "Stiamo raccogliendo tutte le segnalazioni e cerchiamo di rispondere a tutti - informa la sindaca -. Grazie all'impegno del personale comunale, degli assessori, dei volontari di Protezione civile e della Croce Rossa e di tutti quelli che si prodigano per dare una mano".