Emergenza climatica e dibattito sul nucleare: ampia partecipazione al confronto pubblico

Venerdì si è svolto l'evento "Cosa ne pensi del nucleare? Parliamone insieme" organizzato dall'associazione culturale Koiné insieme a Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica, all'interno del ciclo di incontri "Cantiere di coscienze - costruiamo consapevolezze" organizzato da Unione Degli Universitari-Udu.

Grazie alla partecipazione dei relatori Fridays For Future e "La Fisica che non ti Aspetti" si è potuto, dopo una raccolta di pareri del pubblico, mettere sul tavolo lo scenario, i problemi, gli obiettivi, le variabili che l'emergenza climatica rende sempre più pressanti e i dati della comunità scientifica per avere un quadro il più possibile oggettivo della tecnologia nucleare e del suo ruolo.

"Siamo soddisfatti sia della qualità degli interventi che del confronto col pubblico che si è generato, con posizioni anche opposte ma sempre espresse nel rispetto delle diverse opinioni sul tema, segno che un dialogo civile e costruttivo è sempre possibile anche su un tema molto spesso polarizzante", hanno dichiarato gli organizzatori, ringraziando le oltre 50 persone che hanno partecipato all'evento.