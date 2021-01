Emergenza Covid, il Comune eroga oltre 2200 buoni spesa per le famiglie bisognose

Sono 2.233 i buoni spesa, di cui al terzo avviso, erogati a sostegno di altrettanti nuclei familiari del forlivese. Di questi, 1726 riguardano domande presentate online e 507 utenti in carico su segnalazione del servizio sociale. "L’importo complessivamente erogato con questi ultimi buoni spesa è di 572.525 euro, con un assegno medio per nucleo familiare di 256 euro - spiega l'assessore al Welfare e alle politiche per la famiglia, Rosaria Tassinari -. Si tratta di risorse preziosissime messe a disposizione delle famiglie più fragili, caratterizzate da condizioni di disagio e sofferenza alimentare dettate dal Covid".

"In questa lunga e difficile pandemia, quello dei buoni spesa si è rivelato lo strumento più efficace ed efficiente in termini di aiuti per la soddisfazione delle esigenze più immediate e urgenti di chi versa in condizioni di fragilità economica - conclude Tassinari -. Continueremo a farne ricorso fin quando l’epidemia non allenterà la sua presa, mettendo a disposizione della città risorse comunali sufficienti ad aiutare chi soffre".