Emergenza incendi in Puglia, 4 automezzi partono da Forlì-Cesena per dare supporto ai colleghi

Dopo la Sardegna, è toccato alla Sicilia e alla Puglia. E' emergenza incendi in gran parte del sud Italia, e dalla Romagna non facciamo mancare il nostro supporto. Alle 17 circa di domenica, infatti, 9 unità con 4 automezzi sono partiti dal Comando Vigili del Fuoco di Forli-Cesena con destinazione Puglia per l'emergenza incendi in corso. Le squadre opereranno alle attività di spegnimento dei roghi in corso in supporto ai colleghi pugliesi.