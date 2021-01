Emergenza neve in provincia di Lucca: interviene la turbina dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena

Dalla provincia di Udine a quella di Lucca. Quattro unità del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forli-Cesena sono ancora impegnate per l'emergenza neve in atto nel Nord Italia. Il personale del 115 è stato inviato ad operare con la turbina per liberare le vie di comunicazione bloccate dalle abbondanti nevicate. La copiose precipitazioni ha creato parecchie difficoltà negli spostamenti, persino ai mezzi adibiti allo spalamento neve e spargisale e ai camion con gli addetti che sono dovuti intervenire per la rimozione o il taglio delle piante cadute sulle carreggiate per il peso della neve. Alcune strade provinciali di alta montagna sono state chiuse nei giorni scorsi.