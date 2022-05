Emergenza Ucraina, è online la piattaforma per richiedere il contributo di sostentamento

È online la piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile che permette alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina di richiedere il contributo di sostentamento per sé, per i propri figli, per i minori di cui si ha tutela legale. Il contributo – che ha l’obiettivo di offrire un primo sostegno economico in Italia – è destinato a chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e ha trovato una sistemazione autonoma anche presso parenti, amici o famiglie ospitanti. Per richiedere il contributo su https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it è necessario avere il Codice Fiscale (indicato nella ricevuta della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea), un numero di cellulare e una mail. Per conoscere nel dettaglio requisiti e modalità di richiesta del contributo è disponibile un vademecum in italiano, inglese e ucraino.

"Anche il Comune di Forlì, in queste settimane, si è attivato attraverso l’apposita cabina di regia costituitasi per affrontare l’emergenza Ucraina affinché sul territorio fosse data notizia di questa preziosa possibilità - afferma l'assessore Rosaria Tassinari -. In quest’ottica, abbiamo incontrato i nostri uffici, le associazioni e le istituzioni locali impegnate nel far fronte, ogni giorno, alle difficoltà dell’accoglienza. Il contributo di sostentamento messo in campo dallo Stato attraverso il Dipartimento della Protezione Civile è un gesto importante che, per molte di queste famiglie, rappresenta un sollievo concreto ed immediato alla tragedia generata dalla guerra in madrepatria".