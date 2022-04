Emergenza Ucraina, il comitato territoriale ha donato alla Caritas alimenti e prodotti per l’igiene

Maurizio Naldi del comitato informa su una bella iniziativa di solidarietà. Donazione alla Caritas Forli-Bertinoro dal comitato territoriale numero 2 e tutti i quartieri della zona-ovest del comune di Forli che hanno partecipato alla raccolta di beni di prima necessità per aiuti umanitari alla popolazione Ucraina, colpita da questa tragedia della guerra, nello specifico alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene.

"Vi è stata una grande partecipazione di persone che sono venute da tutto il territorio, anche famiglie con bambini, qui al centro sociale di via Sillaro 42. La raccolta si è conclusa da poco, si era attivata il 29 Marzo, e grazie anche alla partecipazione di un’azienda locale, sono stati caricati (sabato 9 aprile) sul furgone del comitato per la lotta contro la fame nel mondo, circa 8 quintali. di scatolame vario, 2 quintali di biscotti vari, cracker, e vario materiale per l’igiene. Due bancali di beni primari che potranno alleviare le sofferenze e dare un segnale di solidarietà e vicinanza a questa popolazione. Questo progetto è nato in collaborazione con la Caritas Forli-Bertinoro sulla linea del Tavolo di Emergenza coordinato dal comune di Forli. "Un ringraziamento a tutte le persone venute, agli alunni delle scuole, e ai comitati dei quartieri: Romiti, Cava-Villanova, S.Varano-Rovere-Villagrappa che hanno contribuito nel segnalare l’iniziativa, nel sensibilizzare i cittadini, e nel portare i prodotti richiesti".