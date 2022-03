Emergenza Ucraina, pronti a partire da Forlì due furgoni di aiuti dal Comitato per la lotta contro la fame nel mondo

Il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo prosegue nella raccolta e l’acquisto di farmaci (antibiotici e antinfiammatori) e presidi medici per il primo soccorso (garze, cerotti, bende e disinfettanti). É prevista la partenza di due furgoni per la città di Korkzowa in Polonia, ai confini con l’Ucraina, dove i materiali verranno consegnati ai responsabili della Arcivescovato di Leopoli che provvederanno poi alla distribuzione ai bisognosi. "Durante il viaggio verrà valutata la situazione dei profughi e raccoglieremo informazioni per le spedizioni successive", informano dal Comitato.

EMERGENZA UCRAINA, COME AIUTARE - TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI

"Viste le grandi quantità di alimenti che stanno arrivando alla Caritas di Forlì, si è deciso di fare magazzino al Comitato dove verranno preparati i pacchi da caricare sui camion - viene comunicato -. Si stanno anche raccogliendo abiti, scarpe e coperte. In preparazione all’accoglienza dei profughi che saranno in arrivo a Forlì il Comitato sta collaborando con le associazioni del territorio per fornire mobili, materassi, posate e quant’altro possa servire per arredare le case che ospitano". Sabato il Comitato sarà aperto al mattino. Per chi vuole sarà possibile visitare il mercatino e conferire materiale solo per Ucraina (farmaci. vestiti e coperte).