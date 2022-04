Emergenza Ucraina, un altro carico di aiuti in partenza: l'iniziativa dei Club Service di Forlì

Continua la collaborazione tra i club service di Forlì e l'Associazione Progetto Ruffilli, nata lo scorso Natale con la Casetta della Solidarietà, per la condivisione di progetti utili nel territorio e a favore delle iniziative umanitarie. Lions Club Forlì Cesena Terre di Romagna, Soroptimist, Gruppo Consorti Rotary Club Forlì e Comitato Gruppo Consorti Tre Valli hanno consegnato al Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo, materiale di primo intervento, materiale per igiene personale, medicinali. Il carico partirà la settimana prossima per l’Ucraina e la Caritas Diocesana ringrazia per la donazione. "La forza degli aiuti nasce anche dalla collaborazione e dall'amicizia", viene evidenziato.