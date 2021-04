Contagi in calo, l'Emilia Romagna vede all'orizzonte l'arancione: "Numeri confortanti"

"Puo' darsi si sia rossi ancora la prossima settimana, arancioni quella dopo, ma in questo momento non posso escludere nulla", ha evidenziato Bonaccini

Calano i contagi, l'indice di trasmissibilità Rt è sceso intorno a 0,8 e all'orizzonte l'Emilia Romagna intravede l'arancione. "I numeri sono confortanti in questi ultimi giorni", ha evidenziato mercoledì pomeriggio nell'incontro online con i vertici regionali di Confesercenti in occasione della giornata di mobilitazione dell'associazione. "Le chiusure e le restrizioni stanno contando, c'e' poco da fare - ha aggiunto -: come sempre sono le uniche che contano. Bisogna essere sinceri tra di noi".

Quindi l'auspicio: "Non escludo che si possa essere arancioni dalla prossima settimana. Non ve lo prometto, perche' non ho numeri ultimi che il Governo ci fornira' giovedì. Puo' darsi si sia rossi ancora la prossima settimana, arancioni quella dopo, ma in questo momento non posso escludere nulla - ha proseguito -. Stiamo registrando miglioramenti anche sui ricoveri. Rispetto alla settimana scorsa i contagi calano. Questa settimana la chiuderemo per la prima volta sotto i 10.000, meno della meta' di un mese fa", ha fatto notare.

Quindi una riflessione sul tema delle aperture e chiusure. "Se si tratta di fare altre tre settimane di sacrifici per riaprire, io dico: quando si riaprira' bisognerebbere fare che non si chiuda mai più. Magari e' meglio aprire parzialmente dove non si puo' aprire tutto, per non compromettere la situazione, ma non si chiuda mai piu', altrimenti e' disperazione dopo un anno". Per il governatore il governo dovrebbe tracciare una road map, ipotizzando aperture mirate per gli immunizzati se arrivera' il passaporto vaccinale.

"Ci vuole un passaporto vaccinale - ha concluso -. Far riaprire locali per i vaccinati. Non e' meglio far aprire a queste persone e poi arriveranno anche le altre? Non sono un fenomeno, ma provo a usare il buonsenso. Credo che su questo dovremo impegnarci per fare in modo che sia utilizzabile il prima possibile". (fonte Dire)