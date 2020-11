Emilia Romagna piena di tartufi: i cercatori in regola in regione sono 9mila

Dall'informativa periodica sulla situazione dei tartufi in regione, a cura dall'assessorato all'Agricoltura di viale Aldo Moro, emerge che il prezioso tubero e' molto diffuso e che sono presenti quasi tutte le qualita' eduli di tartufi, soprattutto in Romagna e nel bolognese per quanto concerne il tartufo bianco e nel piacentino-parmense per il tartufo nero pregiato. E dunque ci sono anche parecchi cercatori: almeno 9.000 quelli in regola, ma e' un numero non definitivo poiche' gli archivi delle Province spesso non sono in formato digitale.

Non solo: in tanti vogliono aggiungersi a questo 'esercito' di tartufai: ci sono state quasi 4.000 abilitazioni in piu' nel corso del 2019. E nemmeno la pandemia ha fermato gli aspiranti raccoglitori: quest'anno, nonostante il Covid, infatti si sono svolti comunque esami di abilitazione di persona e in condizioni di sicurezza. La fotografia della situazione e' stata portata di recente all'attenzione della commissione Ambiente della Regione. Il report riferisce anche dell'attivita' svolta nelle tartufaie naturali (26) e in quelle coltivate (19). "Nonostante alcune criticita' sulle attivita' di vigilanza, espletate solo attraverso corpi esterni all'amministrazione regionale (Carabinieri forestali, Polizia provinciale e Guardie ecologiche volontarie), non si sono registrati problemi di particolare entita'", riferisce una nota dell'Assemblea legislativa che da' conto dei lavori di commissione. Semmai i problemi sono altrove: "Eguali criticita' e perplessita', sono poi state espresse sul percorso" della nuova legge del settore che dovrebbe sostituire quella del 1985. Dopo che le Regioni hanno dato un contributo "determinante" alla predisposizione del Piano di settore nazionale, "nessun contributo e' stato richiesto nella redazione del testo legislativo ora pendente in Parlamento".

Dall'informativa periodica sulla situazione dei tartufi in regione, a cura dall'assessorato all'Agricoltura di viale Aldo Moro, emerge che il prezioso tubero e' molto diffuso e che sono presenti quasi tutte le qualita' eduli di tartufi, soprattutto in Romagna e nel bolognese per quanto concerne il tartufo bianco e nel piacentino-parmense per il tartufo nero pregiato. E dunque ci sono anche parecchi cercatori: almeno 9.000 quelli in regola, ma e' un numero non definitivo poiche' gli archivi delle Province spesso non sono in formato digitale. Non solo: in tanti vogliono aggiungersi a questo 'esercito' di tartufai: ci sono state quasi 4.000 abilitazioni in piu' nel corso del 2019. E nemmeno la pandemia ha fermato gli aspiranti raccoglitori: quest'anno, nonostante il Covid, infatti si sono svolti comunque esami di abilitazione di persona e in condizioni di sicurezza. La fotografia della situazione e' stata portata di recente all'attenzione della commissione Ambiente della Regione. Il report riferisce anche dell'attivita' svolta nelle tartufaie naturali (26) e in quelle coltivate (19). "Nonostante alcune criticita' sulle attivita' di vigilanza, espletate solo attraverso corpi esterni all'amministrazione regionale (Carabinieri forestali, Polizia provinciale e Guardie ecologiche volontarie), non si sono registrati problemi di particolare entita'", riferisce una nota dell'Assemblea legislativa che da' conto dei lavori di commissione. Semmai i problemi sono altrove: "Eguali criticita' e perplessita', sono poi state espresse sul percorso" della nuova legge del settore che dovrebbe sostituire quella del 1985. Dopo che le Regioni hanno dato un contributo "determinante" alla predisposizione del Piano di settore nazionale, "nessun contributo e' stato richiesto nella redazione del testo legislativo ora pendente in Parlamento". (fonte Dire)