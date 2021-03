Lotta al coronavirus, l'Emilia-Romagna 'tifa' per l'ok al vaccino russo Sputnik: "Se c'è l'ok nessuna remora"

L'Emilia-Romagna 'tifa' per l'ok al vaccino russo Sputnik, gia' acquistato nella confinante Repubblica di San Marino. "Io mi attengo alla decisione degli organismi preposti. Ma non vedrei l'ora - afferma l'assessore regionale alla Sanita', Raffaele Donini - che vi fosse da organismi preposti (Ema ed Aifa, ndr) una validazione di efficacia e non pericolosita' di altri vaccini e che lo stato italiano li acquistasse. Non abbiamo nessun tipo di remora".

Rispondendo ai consiglieri in commissione, Donini ha difeso quanto fatto dalla Regione sulle vaccinazioni anti-Covid. "Nella miseria dei vaccini a disposizione siamo quelli che vaccinano di piu'", rivendica l'assessore: un vaccinato su 10 a livello nazionale viene dall'Emilia-Romagna. Inoltre, dice Donini rispondendo alla leghista Valentina Stragliati, "a me non risulta che gli insegnanti fatichino a prenotare. Che i medici di medicina generale non sappiano dare risposte non e' accettabile e quelli che si rifiutano verranno indicati per provvedimenti disciplinari".

I medici di base, ricorda infatti Donini, "non possono, devono vaccinare, in base ad un accordo nazionale. E' obbligatorio, in ragione del piano vaccinale. Per quanto ci riguarda questa settimana utilizzeranno gran parte delle dosi a disposizione per il personale scolastico". Per quanto riguarda la proposta di aumentare le vaccinazioni in zona rossa, "le zone rosse potrebbero estendersi anche rapidamente, non solo in Emilia-Romagna", risponde Donini.

"Un discorso su questo andra' fatto in sede governativa, ma e' molto difficile perche' ognuno fa conto dei pochi vaccini assegnati e non e' escluso che la situazione cambi in maniera repentina". Infine, le difficolta' a prenotare ieri nel primo giorno dedicato ai vaccinandi 80-84 enni. C'e' stato "qualche problema il 15 febbraio", quando era la volta degli ultra 85enni, "meno nella giornata di lunedì. Il sistema (informatico, ndr) ha tenuto molto piu' che la volta scorsa grazie alle prove di carico che abbiamo fatto". (fonte Dire)