Emilia Romagna verso la zona arancione. Bonaccini 'sdogana' il lockdown

Nel giorno in cui l'Emilia-Romagna tornera' (salvo clamorose sorprese) in zona arancione, Stefano Bonaccini 'sdogana' il lockdown nazionale per fermare le varianti. "Il Governo dovrebbe porsi questa domanda: non conviene forse due o tre settimane non dico di lockdown totale come l'abbiamo conosciuto, ma magari un arancione", magari 'scuro'. "E' una domanda che dovremo farci nelle prossime ore", dice il governatore Pd, giovedì sera a Piazza Pulita su La7. "Se solo un lockdown serio puo' fermare le varianti? Puo' darsi - risponde il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni - ne ho parlato con la neoministra agli Affari regionali Gelmini e l'ho fatto sapere anche al ministro Speranza, credo che una riflessione in tal senso vada fatta. Non sono uno scienziato, sono loro che devono dirci quale e' lo stato della diffusione e le conseguenze che potrebbe avere".

Ma per Bonaccini, che cita le misure adottate in questo senso da altri paesi europei, e' difficile "immaginare che questo paese possa continuare con colorazioni che ogni due o tre settimane vanno dal miglioramento al peggioramento e viceversa e non dare una scadenza temporale un po' piu' certa alle categorie economiche che soffrono". Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, ribadisce il presidente, "temo seriamente che da domenica potremmo diventare arancione, non solo noi ma anche altre regioni". Sta "crescendo la diffusione delle cosiddette varianti, i 21 parametri determineranno la scelta che dovra' fare il ministro". (fonte Dire)