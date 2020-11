Coronavirus, l'Emilia Romagna passa in zona arancione: scattano altri divieti per bar e ristoranti

L'Emilia-Romagna diventa zona arancione, nonostante l'ordinanza varata giovedì dal presidente Stefano Bonaccini insieme a Veneto e Friuli Venezia-Giulia e che entrerà in vigore sabato. Lo ufficializza il deputato Pd Luca Rizzo Nervo. "Non credo di rompere nessun particolare protocollo formale nell'anticipare che attraverso un ordinanza del ministro della Salute Speranza, l'Emilia-Romagna sara' classificata in zona arancione e non piu' gialla - afferma -. Le misure conseguenti partiranno da domenica". La conferma arriva anche dall'assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini. "C'è stato un aumento dei ricoveri - spiega - dalla giornata di domenica diventeremo regione arancione. L'andamento epidemiologico ha portato molte persone ad essere ricoverate nei reparti Covid". Da qui la decisione di inasprire le misure di contenimento della pandemia, perchè il sistema sanitario regionale è sotto stress.

Entrando nello specifico, prosegue Donini, entrare nella "zona arancione" significa aggiungere due disposizioni in più rispetto a quelle che entrano in vigore sabato tramite l'ordinanza regionale: comporta la chiusura di bar e ristoranti (a pranzo) per 7 giorni su 7. "Queste misure dureranno almeno due settimane, speriamo che poi la pressione sugli ospedali si alleggerisca in modo da non aggravare ulteriormente la nostra condizione e magari migliorarla - evidenzia -. Poi sono vientati gli spostamenti tra regioni e comuni, consentiti solo per motivi di lavoro, studio, salute o estrema necessità. La situazione epidemiologica è seria, voglio però dire una cosa: oltre ai ristori previsti dal governo per le categorie più colpite da questi provvedimenti, che vanno tutelate, metteremo a disposizione anche nei prossimi giorni una proposta per finanziamenti e risorse regionali".

Le misure nella zona arancione

Oltre alle misure valide dal 6 novembre (e fino al 3 dicembre) in tutta Italia e a quelle che entreranno in vigore da sabato in Emilia Romagna con l'ordinanza firmata dal governatore Stefano Bonaccini, i cittadini devono rispettare altre restrizioni. Così come per le zone gialle, anche in quelle di colore arancione c'è il coprifuoco alle 22 alle 5. Non serve l'autocertificazione per uscire da casa. Ma non sarà possibile entrare o uscire dalla Regione o spostarsi da un Comune all'altro, tranne che per comprovate esigenze dunque motivi di lavoro, salute e emergenze.

Per entrare e uscire dalla zona arancione servirà l'autocertificazione, compilata con le generalità e il motivo dello spostamento e consegnata alle forze dell'ordine in caso di controllo. Se si tratta di un'urgenza non si deve indicare il nominativo delle persona da cui si va per motivi di privacy. E' però consentito attraversare una zona arancione se è indispensabile per raggiungere un'area senza restrizioni. All'interno della zona arancione, è vietato spostarsi da un comune all'altro. Anche in questo caso però sono ammessi gli spostamenti per comprovate esigenze di lavoro, studio, salute.

Bar e ristoranti chiusi

In zona arancione, scattano altri divieti per bar e ristoranti. Se finora a pranzo potevano restare aperti, adesso scatta la chiusura. "Sono sospese - si legge nel provvedimento - le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo". Resta "salvo" però il domicilio mentre si potrà comprare cibo da asporto fino alle 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

"Restano comunque aperti - chiarisce il Dpcm - gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro". Palestre e piscine restano chiuse, ma è ancora possibile fare attività individuale all'aperto nel rispetto del distanziamento. Salvi però i centri sportivi. Restano aperti parrucchieri, barbieri ed estetisti rimangono aperti.

Autobus e mezzi di trasporto dovranno essere occupati al 50%. La didattica a distanza è estesa a tutte le classi delle scuole superiori (fatta eccezione per gli studenti disabili con attività di laboratorio). Mentre alle elementari e alle medie è prevista l'attività in presenza con mascherina. I musei sono chiusi e sono sospesi tutti i concorsi. Nei fine settimana sono chiusi anche i centri commerciali.