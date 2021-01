Scende l'indice Rt: l'Emilia Romagna torna da domenica "zona gialla"

L'Emilia Romagna torna da domenica “zona gialla”. "Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla". È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

Tornare in zona gialla allenta le restrizioni che hanno governato l'Emilia Romagna dopo le festività dall'11 gennaio. Questo consentirà di muoversi liberamente tra comuni, mentre gli spostamenti fuori dalla regione sono vietati fino al 15 febbraio, tranne che per motivi di lavoro, urgenza, salute, seconde case, visite ad amici e parenti (si veda sotto il punto relativo).

Ci si può spostare in tutta la regione per fare una visita ad amici e parenti una sola volta al giorno, al massimo in due persone (minori di 14 anni e disabili non rientrano nel calcolo), dalle 5 alle 22. Il rientro a casa, domicilio, abitazione, residenza è sempre consentito. Le attività di ristorazione, bar, pasticcerie, ristoranti, sono aperti dalle 5 alle 18. Fino alle 22 è consentito il servizio da asporto (nessuna limitazione d'orario per le consegne a domicilio).

I negozi saranno tutti aperti. Nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali rimarranno chiusi. All'interno dei centri commerciali nei festivi e prefestivi rimarranno invece aperti i punti vendita di alimentari e i supermercati, le parafarmacie, le edicole e le tabaccherie.