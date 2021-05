Un gioiello a quattro ruote da quasi 390mila, la proverà il giornalista Enea Casadei: "Non un semplice test drive"

Si distinguerà sicuramente. Non solo per il colore, arancione, ma per il rombo, una melodia sprigionata da dodici cilindri a V. Ad inizio giugno una gran turismo di lusso, dal valore che sfiora i 390mila euro, attrarrà senza alcun dubbio gli occhi su di se. Sulle strade del Forlivese si potrà ammirare infatti un esemplare cabrio di “Aston Martin DBS Volante”, un gioiello a quattro ruote che sarà per due settimane nelle disponibilità del giornalista forlimpopolese Enea Casadei, amministratore delegato di “Top Class Magazine Group” e direttore di Top Class Italia Style Magazine, periodico d'informazione che si occupa di dare visibiltà ai prodotti e servizi di prestigio delle principali top aziende mondiali.

Direttore, come è nata la sua passione per il giornalismo?

Mi sono laureato in Informatica all'Università di Bologna, ma contemporaneamente all'età di 28 anni cantavo anche. Sono stato ospite nel 2000 al Dopo Festival di Sanremo alloggiando in un hotel a Montecarlo. Ed è qui che mi sono innamorato del giornalismo, leggendo le riviste che venivano distribuite nelle camere ai clienti. Nel 2011 sono diventato giornalista, acquisendo il tesserino all'Ordine dei Giornalisti di Torino.

E cammin facendo...

E' cresciuta la passione per tutto ciò che può avere una rilevanza imprenditoriale di stile e che ha alle spalle un determinato percorso storico.

E così è nata Top Class Italia. Di cosa si occupa nello specifico?

E' una rivista generalista, specializzata su tematiche legate al mondo dell’imprenditoria internazionale di alto livello e Luxury lifestyle globale.

La sua rivista si occupa anche di motori?

Ho sempre avuto una grande passione per i motori e per le auto in particolare. Del resto le auto, per la nostra quotidiana attività giornalistica, sono mezzi indispensabili per muoversi. E così ho unito l'utile al dilettevole. Provare auto nel corso degli spostamenti è perciò diventato un qualcosa in più, che consente alle case automobilistiche di mettersi in mostra e al giornale di raccogliere materiale nuovo da pubblicare.

Quante auto ha provato e recensito?

Da quanto mi cimento con questo lavoro 279 per la precisione, di cui 193 supercar da oltre 150mila euro.

E qual è quella che l'ha colpita di più?

Sono innamorato di Aston Martin, un connubio tra stile e sportività, ma anche Lamborghini e Ferrari, simboli di alta artiginalità italiana. Negli anni cambiano anche le preferenze. Da giovani si preferisce una sportiva, poi crescendo d'età ci si accorge che ci sono auto che possono dare le stesse sensazioni e magari sono anche più confortevoli.

Ci può spiegare il 'dietro le quinte' di un test?

Per ogni auto bisogna seguire una preparazione specifica, studiando nel dettaglio le caratteristiche tecniche prima di mettersi al volante e fare le prove adeguate. Inoltre bisogna scegliere la location ideale per lo shooting fotografico, al fine di valorizzare al massimo il modello. Ho scoperto che alle case automobilistiche piace molto il concetto di viaggio, sviluppando quindi itinerari che vanno ben oltre il semplice test drive.

Il prossimo test?

Dal 3 giugno avrò a disposizione l'ennesima supercar, una cabrio in questa occasione, nello specifico una "Aston Martin DBS Volante”, un 5.200 di cilindrata, V12 capace di erogare una potenza di ben 725 cavalli. Esteticamente è molto bella da vedere, ma anche molto sportiva. Un valore di quasi 390mila euro, circa 80mila dei quali solo di accessori. Per la nostra redazione rappresenta per il momento il top di gamma.