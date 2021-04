Ennesimo atto vandalico al Parco Incontro: squarciate coperture e ribaltate sedie

Non è la prima volta che il parco si verificano simili episodi, già segnalati nei messi passati anche alla redazione di ForlìToday

Ancora atti vandalici al Parco Incontro di Forlì, in via Ribolle. Ignoti hanno fatto squarciato i teloni che proteggono dalle intemperie e dal freddo la struttura dove normalmente si danno appuntamento anche gli anziani della zona, ma anche scaraventato all'aria alcune sedie. Non è la prima volta che il parco si verificano simili episodi, già segnalati nei messi passati anche alla redazione di ForlìToday. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Forlì, che hanno proceduto ad un sopralluogo insieme al responsabile dell'associazione del parco.