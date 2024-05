Enti, Fondazione e Diocesi si mettono assieme per creare due grandi comunità energetiche per 12.800 Mwh

“Un caso pilota, un progetto strategico per Forlì che non a caso presentiamo oggi, a pochi giorni dall’anniversario della tragica alluvione di maggio perché l’ambiente, in tutte le sue declinazioni, deve essere al centro delle politiche future di questo Paese”: è con queste parole che Gian Luca Zattini, sindaco uscente e candidato alle prossime elezioni dell’8-9 giugno presenta davanti al ministro per l’Ambiente e la transizione ecologica Gilberto Pichetto Fratin presenta il progetto delle due nuove comunità energetiche (Cer), elaborato dall'assessore comunale Giuseppe Petetta.

I soci fondatori delle due comunità emergetiche sono il Comune di Forlì, l'Ausl Romagna, Acer, Forlì Mobilità Integrata, Fondazione Cassa dei Risparmi, Camera di Commercio della Romagna, Diocesi Forlì-Bertinoro. Il progetto prevede di creare due comunità energetiche, una basata sulla cCabina primaria 'Cadore' e l'altra sulla cabina primaria 'Balzella'. La comunità energetica, permette la produzione di energia elettrica pulita, in gran parte da pannelli fotovoltaici, e la sua distribuzione nelle vicinanze, attraverso l'installazione di 'pod' nelle utenze destinatarie.

Il progetto prevede fino a 81 aree utilizzabili con 190mila mq disponibili per installare impianti fotovoltaici e una produzione massima stimata di 12.800 Mwh di produzione annua destinata a 365 utenze, tra utenze private e grandi utenze come i condomini dell'Ausl o i palazzi comunali. Il Comune di Forlì da solo consuma 10.800 mwh all'anno.

“Le comunità energetiche sono una grande opportunità per coinvolgere i cittadini in un processo democratico volto a difendere, sostenere e incentivare la produzione di fonti rinnovabili. Grazie al Governo e ai suoi decreti attuativi, oggi le CER sono una sfida alla portata di tutti, un modo per contribuire fattivamente alla definizione di un futuro più prospero e sostenibile per tutti. Nel nostro caso, rappresentano un passo avanti e uno strumento concreto per una città ancora più resiliente ed ecosostenibile”, dicono Zattini e Petetta. A Forlì è già attiva una piccola comunità energetica partita da alcuni cittadini.