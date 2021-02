Entra operativa la nuova macrostruttura del Comune di Forlì: "Definito l'assetto organizzativo"

Lunedì diventerà operativa la nuova macrostruttura del Comune di Forlì. Si tratta dell'organigramma che ridefinisce l'organizzazione dell'Ente individuando l'assetto dei Servizi e dei livelli apicali di responsabilità e coordinamento. "La nuova macrostruttura - afferma l'assessore al Personale Maria Pia Baroni - è stata realizzata sulla base di un importante lavoro di mappatura dei processi dell'amministrazione nonché dei carichi di responsabilità e di lavoro. Questa fase di studio è stata molto utile per poter comprendere al meglio la situazione esistente e per assumere le decisioni che reputiamo più adeguate alle mutate esigenze normative e di programmazione, a fronte di una situazione sociale ed economica soggetta negli ultimi anni a significativi cambiamenti. Come Giunta comunale e grazie alla professionalità degli Uffici riteniamo di aver definito un assetto organizzativo adeguato, ben strutturato ed equo. A tale riguardo mi preme rivolgere un ringraziamento a tutti i dipendenti che in questi mesi hanno contribuito a questo lavoro con impegno e spirito di servizio".

La macrostruttura è un piano organizzativo funzionale alla gestione delle attività del Comune, all'erogazione dei servizi, alla programmazione e alla realizzazione delle opere, al rapporto con il territorio e i cittadini. L'organigramma è incardinato sulla figura del segretario-direttore ed è strutturato su 12 Servizi, numero pari a quello precedente, a ognuno dei quali è assegnata una dirigenza. Tre sono le grandi aree funzionali: Servizi di Staff, Servizi alle imprese e al territorio, Servizi alla persona e alla comunità. A queste si aggiungerà il Servizio di Polizia Locale, attualmente in capo all'Unione dei Comuni e che rientrerà a Forlì, unitamente ad altre tre funzioni, una volta completato l'iter amministrativo di recesso in atto. Il percorso di riorganizzazione prevede, partendo proprio dalla Macrostruttura, anche una puntuale definizione delle funzioni e dei ruoli delle unità e dei singoli uffici. "Proseguiremo il nostro lavoro con massima attenzione - conclude l'assessore Baroni - avendo come obiettivo il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'amministrazione. I punti di riferimento sono chiari: qualità e puntualità dei servizi ai cittadini; valorizzazione delle professionalità; rispetto del lavoro e dei lavoratori".