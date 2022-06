"Entusiasta della dimensione narrativa": Paolo Cevoli in visita alla mostra sulla Maddalena

Si susseguono i grandi ospiti alla mostra "Maddalena. Il Mistero e l’Immagine" promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, presso i Musei San Domenico. Giovedì è stato il turno del comico Paolo Cevoli. L’attore riccionese, che sempre nella giornata di giovedì ha lanciato la web series “Le Vie dell’Ospitalità in Emilia-Romagna sono infinite” realizzata in accordo con l’Apt regionale per promuovere le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche del territorio ed il loro carattere inclusivo, si è complimentato col direttore generale della mostra Gianfranco Brunelli sia per la creatività del racconto che la sottende sia per il numero dei capolavori riuniti ed esposti.